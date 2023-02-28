Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів у ефірі телемарафону, яка наразі ситуація на кордонах з Молдовою. За його словами, Україна досі посилює цей напрямок, пише 24 Канал.
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Що відбувається на кордоні з Молдовою
Відбувається не тільки посилення підрозділами, але й проведення всіх необхідних інженерно-фортифікаційних робіт, щоб Сили оборони могли здійснювати всі потрібні заходи, перебуваючи на цьому напрямку,
– заявив Андрій Демченко.
За його словами, і кордону з Молдовою на напрямку Придністров'я, і кордону з Білоруссю, як і кордону з Росією, Україна приділяє важливу увагу. Адже окупанти, за необхідності, в будь-який момент можуть вдатись до провокацій.
Що відомо про ситуацію з Молдовою: коротко
- Володимир Зеленський заявив, що Росія планує відкрити в Придністров'ї другий фронт та може використати аеропорт Кишинева, щоб перекинути війська та провести держпереворот в країні.
- Президент України говорив про це ще 9 лютого в Брюсселі на саміті ЄС. Лідерка Молдови Майя Санду заявила, що отримала інформацію про плани заколоту від Володимира Зеленського.
- Згодом Кремль звинуватив Україну в планах влаштувати "збройну провокацію" в Придністров'ї. Натомість у Міноборони Молдови спростували заяви Росії про це, та зазначили, що поки серйозних загроз немає.
- Аналітики ISW заявили, що 22 лютого Путін відродив свій імперіалістичний наратив про те, що Росія бореться за "історичні кордони". Його Кремль може використати для виправдання агресії майже проти будь-якого сусіда Росії та проти Молдови чи держав Центральної Азії, які не мають спільного кордону з країною-агресором. Адже ці країни мають території, які колись належали або до Радянського Союзу, або до Російської імперії.