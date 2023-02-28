Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона, какая ситуация сейчас на границах с Молдовой. По его словам, Украина все еще усиливает это направление, пишет 24 Канал.
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Что происходит на границе с Молдовой
Происходит не только усиление подразделениями, но и проведение всех необходимых инженерно-фортификационных работ, чтобы Силы обороны могли осуществлять все необходимые меры, находясь на этом направлении,
– заявил Андрей Демченко.
По его словам, и границе с Молдовой в направлении Приднестровья, и границе с Беларусью, как и границе с Россией, Украина уделяет важное внимание. Ведь оккупанты, при необходимости, в любой момент могут прибегнуть к провокациям.
Что известно о ситуации с Молдовой: коротко
- Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует открыть в Приднестровье второй фронт и может использовать аэропорт Кишинева, чтобы опрокинуть войска и провести госпереворот в стране.
- Президент Украины говорил об этом 9 февраля в Брюсселе на саммите ЕС. Лидер Молдовы Майя Санду заявила, что получила информацию о планах мятежа от Владимира Зеленского.
- Впоследствии Кремль обвинил Украину в планах устроить "вооруженную провокацию" в Приднестровье. Вместо этого в Минобороны Молдовы опровергли заявления России об этом и отметили, что пока серьезных угроз нет.
- Аналитики ISW заявили, что 22 февраля Путин возродил свой империалистический нарратив о том, что Россия борется за "исторические границы". Его Кремль может использовать для оправдания агрессии почти против любого соседа России и против Молдовы или государств Центральной Азии, не имеющих общей границы со страной-агрессором. Ведь эти страны имеют территории, которые когда-то принадлежали либо Советскому Союзу, либо Российской империи.