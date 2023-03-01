Про це 24 Каналу розповів журналіст видання RISE Moldova Володимир Тхорик. За його словами, це звична практика для Придністров'я, коли резервістів кличуть на якісь збори. Проте обурення офіційної Молдови викликає інше.

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3 озброєних формування в Придністров’ї

В самопроголошеній республіці, де проживає 500 тисяч людей, розташовані умовно 3 озброєних формування:

так звані російські "миротворці", які разом з молдавськими, а раніше і з українськими, охороняють зону безпеки вздовж ріки Дністер;

угруповання російської армії, яке входить до Західного військового округу, що зараз розносить у тріски міста на Сході України;

армія Придністров'я – сепаратиської, невизнаної ніким, навіть Росією, держави. До цієї армії і запрошують резервістів.

"В Придністров'ї регулярно кличуть резервістів на якісь збори. Але обурення офіційної влади Кишинева викликає щорічний феномен, коли російські офіцери вербують до лав російської армії, що розташована в Придністров'ї, жителів Молдови", – наголосив журналіст.

В армію Придністров'я вербують всіх охочих

Він зазначив, що в російську армію Придністров'я вербують усіх охочих, навіть без військових спеціальностей.

Я вирішив подзвонити за номером телефону на об'яві, які розклеюють на вулицях – на стовпах, зупинках міського транспорту тощо – і дізнався, що зарплату в такій армії пропонують 600 доларів,

– розповів Тхорик.

Він додав, що порівняно з контрактниками в російській армії, які отримують 2 тисячі доларів, така сума є невеликою. Але для Придністров'я це непогані гроші.

В розмові з вербувальниками я представився жителем міста Бєльці, який розташований у Правобережній Молдові. Сказав, що в мене є російське громадянство і що я хочу вступити до лав російської армії. Повідомив, що працював в Європі на будівництві,

– зазначив журналіст.

За його словами, за пів години він пройшов співбесіду і його готові були взяти буквально за пару тижнів до лав російської армії в Придністров'ї.

Як вербують в російську армії в Придністров'ї: дивіться відео

За сценарієм Росії – окупація Молдови

Він наголосив, що також поспілкувався з родичами тих, хто служить за контрактом в російській армії. Вони розповіли, що всіх рекрутів "спокушають" такими речами, наприклад, як їжа, яку можна брати додому.

З цього можна зробити висновок, що вербують представників не малозабезпечених верств населення,

– підкреслив журналіст.

Він пояснив, що у російську армії в Придністров'ї беруть на не зовсім мирні посади – снайпера, гранатометника, розвідника. Такі "спеціалісти" можуть бути й диверсантами, у разі просунення контингенту російських військ через Одеську область до Придністров'я.

"Така інформація була і раніше, що Росія збирається робити військовий коридор через Затоку у бік Придністров'я. Такий сценарій розглядався кураторами Молдови з ФСБ в межах їх планів з окупації Молдови", – зазначив Володимир Тхорик.

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