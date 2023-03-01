Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, ход событий в Молдове проходит довольно быстро и чем-то напоминает украинский сценарий в феврале 2022 года.

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По аналогии Украины

Олег Жданов объяснил, что появилось видео, на котором зафиксирован переброс войска Румынии в сторону границы с Молдовой.

"Трудно сказать, перекидывает ли войска Румыния на границу, или это просто колонна перемещается – на учебу могли выезжать или еще куда-то", – пояснил он.

По его мнению, в настоящее время военной техникой никого не испугать ни в Европе, ни в США.

К тому же компания WizzAir объявила о прекращении полетов в Кишинев с 14 марта.

Мы помним, что у нас накануне войны первыми прекратили полеты международные европейские и заокеанские компании, а затем начали выезжать посольства из Киева. Тогда уже было понятно, что война неизбежна,

– подчеркнул эксперт.

По его словам, тогда все было на рычаге времени.

Олег Жданов прокомментировал ситуацию в Молдове: смотрите видео

Чем могут закончиться провокации

Олег Жданов рассказал, что власти Молдовы перекрыли центр Кишинева на фоне боязни пророссийских акций.

Раскачка ситуации, митинги по неудовлетворению населения социальными проблемами, террористические акты на территории Молдовы силами военных России, формирование незаконных вооруженных группировок – это повтор войны 1992 года,

– подчеркнул он.

По мнению Жданова, военные колонны в Румынии не зря появляются. К тому же Молдова может закрыть воздушное пространство, чтобы не было возможности опрокидывать какие-либо силы.

"Украина стоит в готовности не допустить прорыва диверсионно-разведывательных групп на нашу территорию", – обратил внимание он.

По его словам, если от Молдовы в Украину поступит официальное обращение за помощью, то украинская сторона может принять участие в демилитаризации Приднестровья.

Я так понимаю, что есть информация, что до конца марта ситуация с Приднестровьем должна быть решена,

– добавил военный эксперт.

Олег Жданов подытожил, что есть все основания предполагать, что ситуация будет решена в пользу Молдовы и восстановление ее суверенитета и территориальной целостности.

Ситуация в Молдове: основное