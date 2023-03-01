Российская пропаганда продолжает создавать основу для того, чтобы иметь "объяснение" для гипотетического открытия нового фронта со стороны Молдовы. В частности, рассказывает о какой-то "грязной бомбе", которую якобы создает "преступный киевский режим". В то же время спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона выразила сомнения относительно того, что Россия действительно готовится к такой операции, – информирует 24 Канал.

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Какая ситуация на границе с Молдовой

По словам Гуменюк, представители Вооруженных Сил и государственной пограничной службы все держат под контролем, а также готовы реагировать на возможные провокации со стороны Приднестровья.

На границе Молдавии все спокойно и подконтрольно Силам обороны. Государственной пограничной службой обеспечена оборона государственной границы. Силы обороны обеспечивают взаимодействие для адекватного реагирования на возможные угрозы, что возможные с того направления,

– сказала спикера.

Кроме того, она констатировала, что является вполне вероятной активизация врага на этом участке, однако сейчас ситуация некритическая.

Обратите внимание! Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко недавно рассказывал, как наше государство усиливает оборону в этом направлении. По его словам, украинские военные создают фортификационные сооружения и тщательно следят за происходящим на линии между Украиной и Приднестровьем.

К каким именно провокациям могут прибегнуть оккупанты

Как отметила спикер, наибольший шанс того, что возможны провокации в виде высадки диверсионно-разведывательных групп или обстрела украинской государственной границы.

Они не исключены, но мы внимательно наблюдаем. Пока активности с той стороны границы не наблюдается. Те силы, которые сосредоточены от страны-агрессора на участке Приднестровья, не являются критической силой, способной открыть второй фронт,

– акцентировала Гуменюк.

Она подчеркнула, если Россия действительно захотела бы открыть фронт на этом направлении, ей нужно было бы привлечь для этого немалую военную поддержку. Собственно, чисто географически Кремль этого не может сделать.



Где расположено Приднестровье / Карта Википедии

Россия прибегает к информационно-психологическим операциям

Следует сказать, что большая часть сообщений, касающихся обострения на линии между Приднестровьем и Украиной, является частью информационно-психологических операций врага. По словам многих экспертов – в частности Гуменюк – такие вбросы направлены на то, чтобы поколебать общественно-политическое устройство Молдовы.



Как не поддаваться ИПСО оккупанта / Картинка 24 Канала

Кстати, недавно пророссийские силы в Молдове устроили протесты и пытались штурмовать правительственный квартал. Отметим, что речь идет именно о митингах, организованных прокремлевской партией "ШОР". Ее лидер Георгий Кавкалюк находится в розыске.