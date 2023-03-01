Російська пропаганда продовжує створювати підґрунтя для того, аби мати "пояснення" для гіпотетичного відкриття нового фронту з боку Молдови. Зокрема, волає про якусь "брудну бомбу", яку нібито створює "злочинний київський режим". Водночас речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону висловила сумніви стосовно того, що Росія справді готується до такої операції, – інформує 24 Канал.

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Яка ситуація на кордоні з Молдовою

За словами Гуменюк, представники Збройних Сил та державної прикордонної служби тримають усе під контролем, а також готові реагувати на можливі провокації з боку Придністров'я.

На кордоні Молдовою усе спокійно та підконтрольно Силам оборони. Державною прикордонною службою забезпечна оборона державного кордону. Сили оборони забезпечують взаємодію задля адекватного реагування на імовірні загрози, які можливі з того напрямку,

– сказала речниця.

Окрім того, вона констатувала, що є цілком ймовірною активізація ворога на цій ділянці, проте наразі ситуація не є критичною.

Зверніть увагу! Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко нещодавно розповідав, як наша держава посилює оборону на цьому напрямку. За його словами, українські військові створюють фортифікаційні споруди та ретельно слідкують за тим, що відбувається на лінії між Україною та Придністров'ям.

До яких саме провокацій можуть вдатися окупанти

Як зазначила спікерка, найбільший шанс того, що можливі провокації у вигляді висадки диверсійно-розвідувальних груп або обстрілу українського державного кордону.

Вони не виключені, але ми пильно спостерігаємо. Наразі активності з того боку кордону не спостерігається. Ті сили, які зосереджені від країни-агресорки на ділянці Придністров'я, не є критичною силою, яка здатна відкрити другий фронт,

– заакцентувала Гуменюк.

Вона наголосила, якби Росія справді захотіла відкрити фронт на цьому напрямку, їй потрібно було б залучити для цього неабияку військову підтримку. Власне, суто географічно Кремль цього не може зробити.



Де розташоване Придністров'я / Карта з Вікіпедії

Росія вдається до інформаційно-психологічних операцій

Слід сказати, що велика частка повідомлень, які стосується загострення на лінії між Придністров'ям та Україною є частиною інформаційно-психологічних операцій ворога. За словами багатьох експертів – зокрема пані Гуменюк – такі вкиди спрямовані на те, аби похитнути суспільно-політичний устрій Молдови.



Як не піддаватися ІПСО окупанта / Картинка 24 Каналу

До речі, не так давно проросійські сили у Молдові влаштували протести та намагалися штурмувати урядовий квартал. Зауважимо, що йдеться саме про мітинги, які організовувала прокремлівська партія "ШОР". Її лідер Георгій Кавкалюк перебуває в розшуку.