Російська пропаганда продовжує створювати підґрунтя для того, аби мати "пояснення" для гіпотетичного відкриття нового фронту з боку Молдови. Зокрема, волає про якусь "брудну бомбу", яку нібито створює "злочинний київський режим". Водночас речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону висловила сумніви стосовно того, що Росія справді готується до такої операції, – інформує 24 Канал.
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Яка ситуація на кордоні з Молдовою
За словами Гуменюк, представники Збройних Сил та державної прикордонної служби тримають усе під контролем, а також готові реагувати на можливі провокації з боку Придністров'я.
На кордоні Молдовою усе спокійно та підконтрольно Силам оборони. Державною прикордонною службою забезпечна оборона державного кордону. Сили оборони забезпечують взаємодію задля адекватного реагування на імовірні загрози, які можливі з того напрямку,
– сказала речниця.
Окрім того, вона констатувала, що є цілком ймовірною активізація ворога на цій ділянці, проте наразі ситуація не є критичною.
До яких саме провокацій можуть вдатися окупанти
Як зазначила спікерка, найбільший шанс того, що можливі провокації у вигляді висадки диверсійно-розвідувальних груп або обстрілу українського державного кордону.
Вони не виключені, але ми пильно спостерігаємо. Наразі активності з того боку кордону не спостерігається. Ті сили, які зосереджені від країни-агресорки на ділянці Придністров'я, не є критичною силою, яка здатна відкрити другий фронт,
– заакцентувала Гуменюк.
Вона наголосила, якби Росія справді захотіла відкрити фронт на цьому напрямку, їй потрібно було б залучити для цього неабияку військову підтримку. Власне, суто географічно Кремль цього не може зробити.
Де розташоване Придністров'я / Карта з Вікіпедії
Росія вдається до інформаційно-психологічних операцій
Слід сказати, що велика частка повідомлень, які стосується загострення на лінії між Придністров'ям та Україною є частиною інформаційно-психологічних операцій ворога. За словами багатьох експертів – зокрема пані Гуменюк – такі вкиди спрямовані на те, аби похитнути суспільно-політичний устрій Молдови.
Як не піддаватися ІПСО окупанта / Картинка 24 Каналу
До речі, не так давно проросійські сили у Молдові влаштували протести та намагалися штурмувати урядовий квартал. Зауважимо, що йдеться саме про мітинги, які організовувала прокремлівська партія "ШОР". Її лідер Георгій Кавкалюк перебуває в розшуку.