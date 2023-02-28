Місцеві ЗМІ розповідають, що учасники мітингів намагалися штурмувати урядовий квартал. До партії "Шор" приєдналася PACE, лідер якої Георгій Кавкалюк в розшуку.

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Між мітингарями та правоохоронцями сталися сутички. Протестувальники вимагали відставки президентки Майї Санду.

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Приїхав з Росії на протест проти Санду

Журналіст вирішив поспілкуватися з одним з учасників протестів у центрі Кишинева. Проте той російською заявив, що не розуміє румунської мови, якою до нього звернулися. Хлопець сказав, що йому 21 рік і він не з Молдови.

Я з Росії,

– зазначив протестувальник.

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Їхали автобусами

За інформацією видання NewsMaker, після перших затримань учасники протесу перестали проривати кордон поліції. Вони встановили сцену перед міською радою Кишинева. Проросійські мітингарі вимагали від влади Молдови сплатити рахунки населення за газ, опалення та електрику за всю зиму.

Людей на протест привозили автобусами. Кілька з них зупинили у Ставченах. Правоохоронці вважають, що деякі одиниці транспорту не відповідають технічним нормам і можуть навіть загорітися. Пасажири перекривали дорогу та вимагали, щоб їм дозволили їхати.

Зауважте! Минулий протест відбувся 19 лютого. Учасники акції ухвалили резолюцію, в якій вимагали від уряду повної оплати рахунків населення за зимові місяці. Заявили, що влада має 7 днів на роздуми. Прессекретар уряду Даніель Воде тоді зазначив, що влада поважає право громадян на протест та мирні зібрання, але не коментуватиме акцію.

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