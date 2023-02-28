У Міноборони Румунії наголосили, що відео, яке поширюють, – частина кампанії фейкових новин. Кремль розпочав її після 24 лютого.

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Нагадуємо всім, що правдивість такої сенсаційної та панічної інформації найкраще перевірити за допомогою офіційних джерел,

– мовиться у повідомленні.

Важливо! WizzAir – угорський лоукостер – офіційно повідомив, що скасовує всі рейси до Молдови. Рейсів до Кишинева призупинять з 14 березня. У повідомленні наголосили: Wizz Air уважно стежить за безпековою ситуацією у Молдові, а також – підтримує контакти з різними місцевими та міжнародними органами влади.

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