В Минобороны Румынии подчеркнули, что распространяемое видео – часть кампании фейковых новостей. Кремль приступил к ней после 24 февраля.

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Напоминаем всем, что правдивость такой сенсационной и панической информации лучше всего проверить с помощью официальных источников,

– говорится в сообщении.

Важно! WizzAir – венгерский лоукостер – официально сообщил, что отменяет все рейсы в Молдову. Рейсы в Кишинев приостановят с 14 марта. В сообщении отметили: Wizz Air внимательно следит за ситуацией в Молдове, а также – поддерживает контакты с различными местными и международными органами власти.

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