В Минобороны Румынии подчеркнули, что распространяемое видео – часть кампании фейковых новостей. Кремль приступил к ней после 24 февраля.
Обратите внимание Война на два фронта: сможет ли Россия напасть на Молдову без сухопутного коридора
Напоминаем всем, что правдивость такой сенсационной и панической информации лучше всего проверить с помощью официальных источников,
– говорится в сообщении.
Санду пригласила Байдена в Молдову
- Владимир Зеленский сообщил, что Россия хочет разрушить политический порядок в Молдове. Украинская разведка перехватила план того, как Кремль собирается "сломить Молдову".
- На фоне новостей о том, что Россия планирует переворот в Молдове, президент страны Майя Санду пригласила Джо Байдена в страну. Санду рассказала президенту США, что молдаване хотят оставаться частью свободного мира. Они хотят жить безопасно и воплотить свою мечту о вступлении в ЕС.