Нацполиция Молдовы сообщила, что располагает информацией, что во время акции протеста планируются массовые беспорядки, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Потому правоохранители просят организаторов и участников акции соблюдать требования законодательства и не допускать действий, которые создадут угрозу жизни и здоровью людей, а также безопасности государства.
Смотрите также Война на два фронта: сможет ли Россия напасть на Молдову без сухопутного коридора
Полиция предупредила протестующих в Молдове
Общественные объединения с незаконными значками и опознавательными знаками, двигающимися впереди колонны участников, просят быть с открытыми лицами.
Сообщается, что полиция не будет допускать каких-либо провокаций или агрессии, в том числе в отношении своих работников.
Лица, не соблюдающие требования закона о собраниях, подстрекают или совершают акты насилия, беспорядков или дестабилизации, будут нести ответственность согласно законодательству.
Полиция призывает протестующих воспользоваться своим правом на свободное волеизъявление мирным способом.
США имеют разведданные о причастности России к намерениям свергнуть власть в Молдове
- Американская разведка сообщает, что лица, связанные с российской разведкой, планируют организовать протесты в Молдове в целях установления пророссийской администрации.
- Россия пытается ослабить молдавское правительство, которое стремится к более тесным связям с ЕС. Белый дом имеет основания полагать, что связанные с российской разведкой люди могут проводить подготовку антиправительственных демонстраций.
- США внимательно следят за деятельностью России в Молдове, опасаясь постоянных усилий Кремля по дестабилизации Европы. Президент Джо Байден обсудил эту ситуацию с молдавской коллегой Маей Санду на встрече в Варшаве в прошлом месяце.
- Представитель ГУР МО Андрей Черняк объяснил, какие цели преследуют россияне в Молдове. По словам Черняка, говорится о желании Кремля: отвлечь внимание мирового сообщества от великой войны в Украине и продемонстрировать хоть какую-то "победу" россиянам.
- Отметим, что Россия расшатывает ситуацию в Молдове с помощью дезинформации. Так, Кремль заявлял о якобы наступлении Украины на Приднестровье, что является ложью. Официальные лица в Киеве не раз заявляли, что Украина не планирует никаких действий на территории Молдовы.
- В феврале Владимир Зеленский передал президенту Молдовы Маи Санду разведданные о планах Кремля по дестабилизации ситуации в стране. После этого в Молдавии произошли изменения в правительстве.