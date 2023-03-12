Нацполиция Молдовы сообщила, что располагает информацией, что во время акции протеста планируются массовые беспорядки, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Потому правоохранители просят организаторов и участников акции соблюдать требования законодательства и не допускать действий, которые создадут угрозу жизни и здоровью людей, а также безопасности государства.

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Полиция предупредила протестующих в Молдове

Общественные объединения с незаконными значками и опознавательными знаками, двигающимися впереди колонны участников, просят быть с открытыми лицами.

Сообщается, что полиция не будет допускать каких-либо провокаций или агрессии, в том числе в отношении своих работников.

Лица, не соблюдающие требования закона о собраниях, подстрекают или совершают акты насилия, беспорядков или дестабилизации, будут нести ответственность согласно законодательству.

Полиция призывает протестующих воспользоваться своим правом на свободное волеизъявление мирным способом.

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