За інформацією розвідданих США, кінцевою метою таких провокацій є встановлення у Молдові більш проросійської адміністрації. Таким чином Росія намагається послабити молдовський уряд, який прагне тісніших зв'язків з ЄС.
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Що готує Росія
Представники Білого дому мають підстави вважати, що пов'язані з російською розвідкою люди можуть проводити підготовку антиурядових демонстрацій у Молдові.
Крім того, є докази, що Москва працює над поширенням дезінформації про загальну стабільність у Молдові. Один із прикладів – заява міноборони Росії про те, що Україна нібито планує вдертися в Придністров'я. Зокрема відомо, що офіційні особи США заявили, що ці звинувачення є "необґрунтованими, неправдивими й створюють безпідставну тривогу".
Водночас адміністрація Байдена не бачить безпосередньої військової загрози для Молдови. Але США уважно стежать за діяльністю Росії в Молдові, побоюючись постійних зусиль Росії з дестабілізації Європи.
Президент Джо Байден зустрівся з молдовською колегою Маєю Санду минулого місяця у Варшаві, де вони обговорили, зокрема, і діяльність Росії.
Що відбувається у Молдові: останні новини
- На тлі ще більших загроз від Росії Європейський союз планує направити цивільну місію в Молдову. У рамках місії адміністративний персонал із країн-членів ЄС, в основному з судових органів, поліції та митниці, консультуватиме Молдову з питань створення ефективного сектору безпеки.
- Директор Інституту ефективної політики (Молдова) Віталій Андрієвський повідомив, що ситуація зараз складна, але контрольована. Кремль упродовж року намагається розхитати ситуацію в Молдові, а на проросійські протести вливаються просто шалені гроші.
- За словами Андрієвського, людей звозять на автобусах в Кишинів та платять їм гроші. Перед ними стоїть конкретна ціль – дестабілізувати ситуацію в Молдові. А наступним кроком буде здійснення перевороту.
- Росія продовжує розхитувати ситуацію в Молдові. Останніми тижнями Кремль робить низку вкидів про можливий наступ ЗСУ на Придністров'я.