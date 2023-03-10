За інформацією розвідданих США, кінцевою метою таких провокацій є встановлення у Молдові більш проросійської адміністрації. Таким чином Росія намагається послабити молдовський уряд, який прагне тісніших зв'язків з ЄС.

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Що готує Росія

Представники Білого дому мають підстави вважати, що пов'язані з російською розвідкою люди можуть проводити підготовку антиурядових демонстрацій у Молдові.

Крім того, є докази, що Москва працює над поширенням дезінформації про загальну стабільність у Молдові. Один із прикладів – заява міноборони Росії про те, що Україна нібито планує вдертися в Придністров'я. Зокрема відомо, що офіційні особи США заявили, що ці звинувачення є "необґрунтованими, неправдивими й створюють безпідставну тривогу".

Водночас адміністрація Байдена не бачить безпосередньої військової загрози для Молдови. Але США уважно стежать за діяльністю Росії в Молдові, побоюючись постійних зусиль Росії з дестабілізації Європи.

Президент Джо Байден зустрівся з молдовською колегою Маєю Санду минулого місяця у Варшаві, де вони обговорили, зокрема, і діяльність Росії.

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