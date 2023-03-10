Чому звинувачення бойовиків нелогічні

Ну що це таке? Вони звинувачують нас, нібито ми хотіли в Тирасполі підірвати автомобіль начинений гексогеном, болтиками, шурупами й проводами.

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Народ, згідно з повідомленнями західної преси, ми можемо підривати російські газопроводи, які йдуть в Європу. А ви нам тут заявляєте, що ми хотіли щось підірвати за допомогою проводів.

Тим, що перебувають у Придністров'ї, хочеться дещо нагадати. По-перше, гляньте на карту. Вся територія Придністров'я, яка перебуває під контролем Росії, – це довга кишка вздовж українського кордону. Ми можемо завдавати артилерійських ударів по кожній точці. Нам не потрібно витрачати на це прекрасні автомобілі Land Rover.

Та й взагалі, Бендери – вже біля Тирасполя. Якщо постане питання, що нам цю територію треба зачистити, то буде наступне. Зайдуть українські військові й скажуть: "Добрий день, ми бандерівці. Ми забираємо у вас все вино, і ви стаєте для нас обмінним фондом".

Якщо хтось думає, що там причина в складах 40-ї армії, які лишилися ще з Радянського Союзу, то я взагалі не впевнений, що там ще щось залишилося. 30 років пройшло. В якому стані ці склади?

Тому не нервуйте Україну, бо ми зараз трішки емоційно збуджені