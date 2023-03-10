Почему обвинения боевиков нелогичны

Ну, что это такое? Они обвиняют нас, якобы мы хотели в Тирасполе взорвать автомобиль начиненный гексогеном, болтиками, шурупами и проводами.

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Народ, согласно сообщениям западной прессы, мы можем взрывать идущие в Европу российские газопроводы. А вы нам здесь заявляете, что мы хотели что-то взорвать с помощью проводов.

Тем, кто находится в Приднестровье, хочется кое-что напомнить. Во-первых, взгляните на карту. Вся территория Приднестровья, которая находится под контролем России, – длинная кишка вдоль украинской границы. Мы можем наносить артиллерийские удары по каждой точке. Нам не нужно тратить на это прекрасные автомобили Land Rover.

Да и вообще, Бендеры – уже у Тирасполя. Если возникнет вопрос, что нам эту территорию нужно зачистить, то будет следующие. Зайдут украинские военные и скажут: "Здравствуйте, мы бандеровцы. Мы забираем у вас все вино, и вы становитесь для нас обменным фондом".

Если кто-то думает, что там причина в складах 40-й армии, оставшихся еще из Советского Союза, то я вообще не уверен, что там еще что-то осталось. 30 лет прошло. В каком состоянии эти склады?

Поэтому не нервируйте Украину, потому что мы сейчас и так на эмоциональном взводе.