Незадолго после заявлений Приднестровья появилось официальное заявление СБУ. В Службе безопасности заявили, что это провокация, срежиссированная в Кремле.

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Заявление СБУ о якобы участии в подготовке теракта

Служба безопасности Украины назвала заявления Приднестровья бредом и призвала не воспринимать их серьезно. В ведомстве подчеркнули, что Приднестровье фактически оккупировано Россией, подконтрольная ей территория.

В СБУ подчеркнули, что страна-агрессор намеренно распространяет дезинформацию о "провокациях от Украины" с целью расшатать ситуацию в так называемой "ПМР", обвинив в этом наше государство.

Любые заявления представителей так называемого "Министерства государственной безопасности" фейковой "Приднестровской народной республики" по поводу участия СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле,

– сказали в СБУ .

В Службе добавили, что "ложь и провокации – один из видов оружия, которым активно пользуется Россия".

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