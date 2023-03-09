Незадолго после заявлений Приднестровья появилось официальное заявление СБУ. В Службе безопасности заявили, что это провокация, срежиссированная в Кремле.
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Заявление СБУ о якобы участии в подготовке теракта
Служба безопасности Украины назвала заявления Приднестровья бредом и призвала не воспринимать их серьезно. В ведомстве подчеркнули, что Приднестровье фактически оккупировано Россией, подконтрольная ей территория.
В СБУ подчеркнули, что страна-агрессор намеренно распространяет дезинформацию о "провокациях от Украины" с целью расшатать ситуацию в так называемой "ПМР", обвинив в этом наше государство.
Любые заявления представителей так называемого "Министерства государственной безопасности" фейковой "Приднестровской народной республики" по поводу участия СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле,
– сказали в СБУ.
В Службе добавили, что "ложь и провокации – один из видов оружия, которым активно пользуется Россия".
Подробнее о заявлениях Приднестровья: сказки уже не сходятся
- Утром 9 марта оккупационные власти Приднестровья заявили, что якобы предотвратили теракт, а подозреваемые задержаны. Так называемое министерство государственной безопасности "ПМР" заявило, что СБУ готовила покушение против ряда должностных лиц, в частности Вадима Красносельского.
- Также сообщается, что подозреваемые уже якобы задержаны и "дают показания". Подробную информацию обещают показать в "фильме-расследовании" на первом пропагандистском канале квазиреспублики.
- Впоследствии этот канал опубликовал видео с неким Вячеславом Кисничаном, который якобы "должен был совершить теракт в Тирасполе по заданию СБУ" с помощью автомобиля со взрывчаткой, начиненной шурупами и гвоздями.
- Пропагандисты сообщают, что он родился в Тирасполе в 1979 году, а 12 лет назад переехал жить в Одессу. В феврале 2022 года мужчина якобы пошел в местную тероборону, а затем в СБУ. При этом у него "несколько судимостей".
- На видео мужчина заявил, что получил задачу в Приднестровье: следить, а затем устранить руководство республики. Власти "ПМР" уточнили, что мужчина следил за местными чиновниками и их семьями полгода. Заметим, что, по их словам, он пошел служить только в феврале 2022 года. То есть на этот "карьерный рост" у мужчины было всего полгода.
- Власти Молдовы заявили, что у них нет никакой информации о подготовке к теракту в Молдове. Тем временем в квазиреспублике уже заявили, что обратятся в Украину для разъяснений, в том числе через ООН, и "готовят разные сценарии на случай атак со стороны Украины".