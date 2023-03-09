Незадовго після заяв Придністров'я з'явилась офіційна заява СБУ. У Службі безпеки заявили, що це провокація, зрежисована в Кремлі.

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Заява СБУ про нібито участь в підготовці теракту

Служба безпеки України назвала заяви Придністров'я нісенітницями та закликала не сприймати їх серйозно. У відомстві наголосили, що Придністров'я – фактично окупована Росією та підконтрольна їй територія.

У СБУ підкреслили, що країна-агресорка навмисно поширює дезінформацію щодо "провокацій від України" з метою розхитати ситуацію в так званій "ПМР", звинувативши в цьому нашу державу.

Будь-які заяви представників так званого "Міністерства державної безпеки" фейкової "Придністровської народної республіки" щодо участі СБУ в підготовці теракту слід розглядати виключно як провокацію, зрежисовану в Кремлі,

– наголосили в СБУ.

У Службі додали, що "брехня та провокації – один із видів зброї, яким активно користується Росія".

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