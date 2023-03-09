Незадовго після заяв Придністров'я з'явилась офіційна заява СБУ. У Службі безпеки заявили, що це провокація, зрежисована в Кремлі.
Дивіться також Для чого Росія розхитує Молдову: у ГУР назвали дві цілі
Заява СБУ про нібито участь в підготовці теракту
Служба безпеки України назвала заяви Придністров'я нісенітницями та закликала не сприймати їх серйозно. У відомстві наголосили, що Придністров'я – фактично окупована Росією та підконтрольна їй територія.
У СБУ підкреслили, що країна-агресорка навмисно поширює дезінформацію щодо "провокацій від України" з метою розхитати ситуацію в так званій "ПМР", звинувативши в цьому нашу державу.
Будь-які заяви представників так званого "Міністерства державної безпеки" фейкової "Придністровської народної республіки" щодо участі СБУ в підготовці теракту слід розглядати виключно як провокацію, зрежисовану в Кремлі,
– наголосили в СБУ.
У Службі додали, що "брехня та провокації – один із видів зброї, яким активно користується Росія".
Детальніше про заяви Придністров'я: у казочках вже не сходиться
- Зранку 9 березня окупаційна влада Придністров'я заявила, що буцімто запобігла теракту, а підозрювані затримані. Так зване міністерство державної безпеки "ПМР" заявило, що СБУ готувала замах проти низки посадових осіб, зокрема на Вадима Красносельського.
- Також повідомляється, що підозрювані вже нібито затримані та "дають свідчення". Детальну інформацію обіцяють показати у "фільмі-розслідуванні" на першому пропагандистському каналі квазіреспубліки.
- Згодом цей канал опублікував відео з якимись В'ячеславом Кисничаном, який нібито "мав здійснити теракт у Тирасполі за завданням СБУ" за допомогою автівки з вибухівкою. шурупами й цвяхами.
- Пропагандисти повідомляють, що він народився у Тирасполі 1979 року, а 12 років тому переїхав жити до Одеси. У лютому 2022 року чоловік буцімто пішов у місцеву тероборону, а згодом до СБУ. При цьому він має "декілька судимостей".
- На відео чоловік заявив, що отримав завдання у Придністров'ї: стежити, а потім усунути керівництво республіки. Влада "ПМР" уточнила, що чоловік слідкував за місцевими чиновниками та їхніми сім'ями пів року. Зауважимо, що за їхніми словами він пішов служити лиш у лютому 2022. Тобто на це "кар'єрне зростання" у чоловіка було всього пів року.
- Влада Молдови заявила, що у них немає ніякої інформації про підготовку до теракту у Молдові. Тим часом у квазіреспубліці вже заявили, що звернуться до України для роз'яснень, зокрема через ООН та "готують різні сценарії на випадок атак з боку України".