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Розмір пенсій після індексації
У березні цього року 10,5 мільйонам українців проіндексували пенсії на 19,7%. Прем'єр зауважив, що мінімальна сума, на яку збільшаться виплати – 100 гривень. Також всі доплати за віком будуть збережені, хоча і не підлягатимуть індексації.
Вперше розмір середньої пенсії перетне позначку у п’ять тисяч гривень, тоді як на сьогодні це 4,6 тисячі гривень.
Шмигаль зауважив, що у 2023 році бюджетом не була передбачена індексація пенсій, однак її проведення – важливий елемент соціальної відповідальності уряду, тож виплати все ж підвищили.
Так само як і минулого року, коли почалася повномасштабна агресія, цього року ми продовжуємо цю стратегію. Грошей вистачить. Ми затвердили бюджет Пенсійного фонду України, цього року він самодостатній і, за нашими розрахунками, надходжень вистачить, в тому числі для покриття індексації,
– зазначив Шмигаль.
Хто в Україні має право на пенсію
- У 2023 році вийти на пенсію мають право лише ті українці, які накопичили не менше, ніж 30 років страхового стажу до 60 років.
- Також деякі громадяни мають право вийти на пенсію достроково: військовослужбовці, люди з інвалідністю, громадяни, які мають шкідливу для здоров'я роботу, багатодітні батьки.