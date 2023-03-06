Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час останньої пресконференції у Києві, передає 24 Канал.

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Розмір пенсій після індексації

У березні цього року 10,5 мільйонам українців проіндексували пенсії на 19,7%. Прем'єр зауважив, що мінімальна сума, на яку збільшаться виплати – 100 гривень. Також всі доплати за віком будуть збережені, хоча і не підлягатимуть індексації.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Вперше розмір середньої пенсії перетне позначку у п’ять тисяч гривень, тоді як на сьогодні це 4,6 тисячі гривень.

Зверніть увагу! У Мінсоцполітики розповіли, що 1 квітня та 1 липня відбудеться індексація пенсійних виплат для ряду українців. По кого саме йде мова, раніше розповідали тут.

Шмигаль зауважив, що у 2023 році бюджетом не була передбачена індексація пенсій, однак її проведення – важливий елемент соціальної відповідальності уряду, тож виплати все ж підвищили.

Так само як і минулого року, коли почалася повномасштабна агресія, цього року ми продовжуємо цю стратегію. Грошей вистачить. Ми затвердили бюджет Пенсійного фонду України, цього року він самодостатній і, за нашими розрахунками, надходжень вистачить, в тому числі для покриття індексації,

– зазначив Шмигаль.

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