Підвищення у квітні та липні: хто отримає
Як повідомляють у Мінсоцполітики, з 1 квітня буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для 600 тисяч пенсіонерів, які все ще працюють, з урахуванням збільшеного страхового стажу.
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От з 1 липня індексація торкнеться пенсії науковців, держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування. Їх підвищать також на 19,7%.
Кому все-таки не проіндексують пенсії
Індексація не торкнеться пенсіонерів, що вийшли на пенсію у період з 2020 по 2022 роки. Це приблизно 500 тисяч українців.
Хоч індексації для цієї категорії пенсіонерів не буде, однак вони отримають невеличке підвищення на суму 100 гривень.
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- В Мінсоцполітики повідомляють, що пенсіонери 2020-2022 років отримують значно вищу пенсію, ніж ті громадяни, яким пенсію призначили у попередні роки.
- Тому індексація пенсійних виплат для них призвела б до збільшення розриву між розміром пенсії для людей, які мають однаковий стаж, однакове співвідношення їхньої заробітної плати до середньої заробітної плати в країні, але які вийшли на пенсію в різні роки.