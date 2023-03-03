Тому тим військові, що виконують завдання у тилу, хоч і виплачують з березня більшу основну зарплатню, але не більше не нараховують додаткові винагороди. Так, наприклад, тепер зарплатня командира бригади, що виконує завдання в тилу, наразі складатиме 50 173 гривень, а його заступника – 48 919 гривень.

Цікаво Кому з військових у березні прийде більша зарплата

Порівняно із 2022 роком, ці зарплати зросли на 17211 гривень та 16880 гривень відповідно.

Якщо враховувати додаткові виплати, то середня зарплатня командира бригади, що виконує завдання в тилу, зменшилася на 12789 гривень, а зарплатня заступника командира стала менше на 13120 гривень.

Скасування додаткових виплат зачепило усі військові посади. Втім доплати тим бійцям, які безпосередньо беруть участь в боях, значно збільшилися.

Нагадаємо, у березні підвищилися виплати для військових пенсіонерів. Розмір індексації для них становив майже 20%.