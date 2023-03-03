Поэтому военные, выполняющие задачи в тылу, хотя и выплачивают с марта большую основную зарплату, но не больше не начисляют дополнительные вознаграждения. Так, например, теперь зарплата командира бригады, выполняющего задание в тылу, будет составлять 50 173 гривен, а его заместителя – 48 919 гривен.

Интересно Кому из военных в марте придет большая зарплата

По сравнению с 2022 годом эти зарплаты выросли на 17211 гривен и 16880 гривен соответственно.

Если учитывать дополнительные выплаты, то средняя зарплата командира бригады, выполняющей задание в тылу, уменьшилась на 12 789 гривен, а зарплата заместителя командира стала меньше на 13 120 гривен.

Отмена дополнительных выплат затронула все военные должности. Впрочем, доплаты тем бойцам, которые непосредственно участвуют в боях, значительно увеличились.

Напомним, в марте повысились выплаты для военных пенсионеров. Размер индексации для них составил около 20%.