Напомним, что с 1 марта всем категориям пенсионеров проиндексировали выплаты. Размер индексации составляет около 20%.

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Коснется ли индексация военных пенсий

Несмотря на то, что поднятие пенсии военным пенсионерам должно было не состояться, правительство приняло решение повысить выплаты и этой категории.

Обратите внимание, размер индексации будет зависеть только от основы пенсии без каких-либо дополнительных надбавок. Поэтому в соответствии с расчетами, чем выше пенсия, тем больше будет индексация.

В среднем большинство пенсионеры получат от 400 до 750 гривен повышения. Это получающие минимальную пенсию, имеющие достаточный страховой стаж и пенсию выше минимальной.

Однако, военные пенсионеры в этом месяце могут рассчитывать в среднем 1,4 тысячи гривен доплаты, а люди с инвалидностью, которые являются ликвидаторами аварии на ЧАЭС, максимальный размер индексации в 1,5 тысячи гривен. Все потому, что их пенсии в разы выше, чем у остальных.

Что будет с участниками боевых действий

В марте кроме индексации некоторые категории пенсионеров, а именно участники боевых действий, получат выплаты не менее 4 400 гривен.

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Согласно постановлению правительства, общий размер пенсии этой категории граждан не может быть менее 210% прожиточного минимума, то есть не менее 4 395,30 гривны. Следовательно, доплаты за статус участника боевых действий устанавливаются к любому виду пенсии, поскольку этот статус могут иметь как военные, так и гражданские пенсионеры.

Размер дополнительных выплат: