Напомним, что с 1 марта всем категориям пенсионеров проиндексировали выплаты. Размер индексации составляет около 20%.
Читайте также Доллар и топливо дешевеют, а недвижимость и продукты – дорожают: каким будет март
Коснется ли индексация военных пенсий
Несмотря на то, что поднятие пенсии военным пенсионерам должно было не состояться, правительство приняло решение повысить выплаты и этой категории.
В среднем большинство пенсионеры получат от 400 до 750 гривен повышения. Это получающие минимальную пенсию, имеющие достаточный страховой стаж и пенсию выше минимальной.
Однако, военные пенсионеры в этом месяце могут рассчитывать в среднем 1,4 тысячи гривен доплаты, а люди с инвалидностью, которые являются ликвидаторами аварии на ЧАЭС, максимальный размер индексации в 1,5 тысячи гривен. Все потому, что их пенсии в разы выше, чем у остальных.
Что будет с участниками боевых действий
В марте кроме индексации некоторые категории пенсионеров, а именно участники боевых действий, получат выплаты не менее 4 400 гривен.
К теме Кому из военных в марте придет большая зарплата
Согласно постановлению правительства, общий размер пенсии этой категории граждан не может быть менее 210% прожиточного минимума, то есть не менее 4 395,30 гривны. Следовательно, доплаты за статус участника боевых действий устанавливаются к любому виду пенсии, поскольку этот статус могут иметь как военные, так и гражданские пенсионеры.
Размер дополнительных выплат:
- 25% от прожиточного минимума – это 523,25 гривны.
- По закону Украины "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны" – денежная помощь для каждого с таким статусом в размере 40 гривен.