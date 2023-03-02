Нагадуємо, що з 1 березня усім категоріям пенсіонерів проіндексували виплати. Розмір індексації становить майже 20%.

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Чи торкнеться індексація військових пенсій

Попри те, що підняття пенсії військовим пенсіонерам мало не відбутися, уряд прийняв рішення підвищити виплати й цій категорії.

Зверніть увагу, розмір індексації залежатиме лише від основи пенсії без будь-яких додаткових надбавок. Тому відповідно до розрахунків, чим вища пенсія, тим більшою буде індексація.

В середньому більшість пенсіонери отримають від 400 до 750 гривень підвищення. Це ті, хто отримують мінімальну пенсію, мають достатній страховий стаж та пенсію вищу мінімальної.

Однак, військові пенсіонери цього місяця можуть розраховувати в середньому 1,4 тисячі гривень доплати, а люди з інвалідністю, які є ліквідаторами аварії на ЧАЕС, максимальний розмір індексації у 1,5 тисячі гривень. Усе через те, що їхні пенсії в рази вищі, ніж у решти.

Що буде з учасниками бойових дій

У березні крім індексації, деякі категорії пенсіонерів, а саме учасники бойових дій, отримають виплати не менше 4 400 гривень.

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Відповідно до ухвали уряду, загальний розмір пенсії цієї категорії громадян не може бути меншим за 210% прожиткового мінімуму, тобто не менше 4 395,30 гривні. Відтак доплати за статус учасника бойових дій встановлюються до будь-якого виду пенсії, оскільки цей статус можуть мати як військові, так і цивільні пенсіонери.

Розмір додаткових виплат: