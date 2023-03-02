Тепер військовослужбовці, які виконують бойові завдання чи беруть участь у бойових діях отримуватимуть більшу заробітну плату. В середньому збільшення встановить від 7 тисяч гривень до понад 17 тисяч гривень. Водночас "тиловим" військовослужбовцям зменшили виплати.
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Хто отримає більшу зарплату
Аналогічна відмінність у зарплатах зберігається і для військовослужбовців вищого рангу. Найсуттєвіше збільшення відбулося для командирів бригад та їхніх заступників.
Військовослужбовці, що виконують бойові (спеціальні) завдання:
- Командир отримає у березні вже 80 173 гривні (+17 211 гривень), а його заступник – 78 919 гривень (+16 880 гривень).
- Для навідника-оператора зарплата збільшиться на 7 896 гривень, до 52 268 гривень, а для старшого гранатометника — на 7 541 гривню, до 51 152 гривень.
- Командир танка отримає вже 54 861 гривню (+8 402 гривні), а командир бойової машини – 53 951 гривню (+8 105 гривень).
Військовослужбовці, що беруть безпосередньо участь у бойових діях отримують:
- Командири та їхні заступники – 150 173 гривень та 148 919 гривень відповідно.
- Командир взводу – 128 229 гривень.
- Командир відділення – 122 677 гривень.
Рівень грошового забезпечення військовослужбовців у 2023 році / Інфографіка Сухопутних військ ЗС України
Пенсії військовим: чи підвищать їх цьогоріч
Нагадуємо, що з 1 березня в Україні відбулася індексація пенсій на 20%. За словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, підвищення виплат мало торкнутися усіх категорій пенсіонерів.
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Середнє збільшення пенсій відбудеться на 400 – 700 гривень. А максимальне – на 1 500 гривень. Однак, варто запам'ятати, що індексація враховує лише основу пенсій без будь-яких інших доплат.
Однак, пенсії науковцям та держслужбовцям збільшать не у березні, а у липні.