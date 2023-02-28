Зокрема, це стосується держслужбовців, науковців, а також усіх працюючих пенсіонерів. Останнім згідно із законом перерахують пенсії 1 квітня.

Цікаво Березнева індексація: кому ж все-таки підвищать пенсію

Це оновлення відбудеться з урахуванням набутого страхового стажу. Загалом в Україні наразі працюють 0,6 мільйона пенсіонерів, як повідомили у Мінсоцполітики.

З 1 травня підвищать пенсії держслужбовцям та науковцям попри те, що згідно із законом їх пенсії мають бути проіндексовані після закінчення воєнного стану.

Наскільки збільшаться пенсії