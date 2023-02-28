Зокрема, це стосується держслужбовців, науковців, а також усіх працюючих пенсіонерів. Останнім згідно із законом перерахують пенсії 1 квітня.
Цікаво Березнева індексація: кому ж все-таки підвищать пенсію
Це оновлення відбудеться з урахуванням набутого страхового стажу. Загалом в Україні наразі працюють 0,6 мільйона пенсіонерів, як повідомили у Мінсоцполітики.
З 1 травня підвищать пенсії держслужбовцям та науковцям попри те, що згідно із законом їх пенсії мають бути проіндексовані після закінчення воєнного стану.
Наскільки збільшаться пенсії
- Пенсії у березні повинні зрости на 20%. Але індексуватиметься лише базова сума пенсії без будь-яких додаткових доплат. Тобто, у середньому пенсії зростуть на 400 – 700 гривень.
- Середня пенсія наразі складає близько 3500 гривень, а після проведення індексації становитиме 4200 – 4500 гривень. Мінімальна пенсія зафіксована на рівня 2100 – 2600, тобто після збільшення вона становитиме 2500 – 3300 гривень.