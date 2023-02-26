Кому очікувати індексацію у березні

Як розповідає 24 Каналу Андрій Павловський, експерт з питань соціальної політики, лише декілька днів тому перший заступник Комітету з соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк говорив, що поки що під питанням підвищення пенсій військовим, науковцям та держслужбовцям. Адже планують насамперед проіндексувати найбільш малозабезпечені категорії.

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Нагадуємо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що індексація пенсій відбудеться навіть попри те, що законом України про державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов'язковою.

Ще раніше зазначалося, що отримають індексацію українці, які отримали пенсію за віком, інвалідністю, втратою годувальника, за вислугу років, страхові виплати чорнобильцям з інвалідністю та ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

Андрій Павловський Експерт з питань соціальної політики Згадайте, що донедавна індексація мала відбутися лише на рівні 5%, однак на сьогодні цей рівень підняли вже до 20%.

Та і з розміром індексації теж не все так просто. За словами експерта, якщо керуватися законом "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування", підвищення повинно бути не на 20%, а на 24%. Адже саме таке число виходить у кінцевому результаті, зважаючи на інфляцію в країні.

Що кажуть у Мінсоцполітики

За словами Оксани Жолнович, міністерки соціальної політики України, в ефірі телемарафону, індексація повинна торкнутися абсолютно всіх категорій пенсіонерів, у тому числі військових.

Вже почали ширитися чутки, чи всі можуть розраховувати на підвищення. Бо за формулою, визначеною чинним законодавством, індексація передбачена лише для тих категорій, хто отримує пенсію вище мінімальної. Зазвичай у людей, які мають невеликий стаж або невеликий заробіток, уже є певні гарантії, так би мовити, "дотягування" виплат, які під індексацію не підпадали. Але цього року ми розуміємо, що інфляція суттєво з'їла доходи наших громадян. Тож ми працюємо над тим, щоб забезпечити усім категоріям підвищення на 20% пенсій, навіть тим, у кого вона найменша. Військовим пенсіонерам також,

– сказала вона.

Крім того, перша заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак зазначила, що не отримають індексацію тільки ті українці, чиї пенсії перевищують максимально встановлені законом виплати.

Цікаво, що найбільш привілейованою групою пенсіонерів в Україні є колишні судді. Цьогоріч їхня пенсія складатиме не менше, ніж 95 тисяч гривень, каже Павловський.