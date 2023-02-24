Пропозиції щодо збільшення розміру прожиткового мінімуму та мінімальної зарплатні містяться в законопроєктах №8431 та №8432. У разі прийняття законів, перше підвищення рівнів соціального забезпечення відбудеться 1 квітня.

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Що передбачають нові законопроєкти

Законопроєкт №8431 пропонує підвищення розміру мінімальної заробітної плати. Воно відбудеться у декілька етапів:

з 1 квітня — до 7370 гривень;

з 1 липня — до 8107 гривень;

з 1 жовтня — до 8918 гривень.

Нагадаємо, зараз розмір мінімальної заробітної плати становить 6700 гривень.

Законопроєкт №8432 пропонує збільшити показники прожиткового мінімуму. Загальний показник зміниться так:

з 1 квітня — до 2848 гривень;

з 1 липня — до 3133 гривень;

з 1 жовтня — до 3446 гривень.

Для дітей до 6 років прожитковий мінімум може змінитися так:

з 1 квітня — до 2499 гривень;

з 1 липня — до 2749 гривень;

з 1 жовтня — до 3024 гривень.

Для дітей 6-18 років:

з 1 квітня — до 3116 гривень;

з 1 липня — до 3428 гривень;

з 1 жовтня — до 3771 гривні.

Показник прожиткового мінімуму для працездатних осіб зміниться наступним чином:

з 1 квітня — до 2952 гривень;

з 1 липня — до 3248 гривень;

з 1 жовтня — до 3572 гривні.

Для осіб, які втратили працездатність:

з 1 квітня — до 2302 гривень;

з 1 липня — до 2533 гривень;

з 1 жовтня — до 2786 гривні.

У випадку, якщо ці закони приймуть у Верховній Раді, вони вступлять у дію з 1 квітня 2023 року.

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