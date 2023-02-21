Про це в ефірі телемарафону повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

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У середньому доплата до пенсій становитиме від 400 до 700 гривень залежно від категорії пенсіонерів. Грошей вистачить,

– сказала міністерка.

За словами міністерки, індексація торкнеться абсолютно всіх категорій пенсіонерів, у тому числі військових.

Вже почали ширитися чутки, чи всі можуть розраховувати на підвищення. Бо за формулою, визначеною чинним законодавством, індексація передбачена лише для тих категорій, хто отримує пенсію вище мінімальної. Зазвичай у людей, які мають невеликий стаж або невеликий заробіток, уже є певні гарантії, так би мовити, "дотягування" виплат, які під індексацію не підпадали. Але цього року ми розуміємо, що інфляція суттєво з'їла доходи наших громадян. Тож ми працюємо над тим, щоб забезпечити усім категоріям підвищення на 20% пенсій, навіть тим, у кого вона найменша. Військовим пенсіонерам також,

– повідомила Жолнович.

Вона додала, що провести таку масштабну індексацію вдалося завдяки великій кількості страхових виплат від військових.

Наскільки зміняться пенсії

Середня пенсія наразі складає близько 3500 гривень, а після проведення індексації становитиме 4200-4500 гривень. Мінімальна пенсія зафіксована на рівня 2100-2600, тобто після збільшення вона становитиме 2500 – 3300 гривень.

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