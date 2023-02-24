Предложения по увеличению размера прожиточного минимума и минимальной зарплаты содержатся в законопроектах №8431 и №8432. В случае принятия законов первое повышение уровней социального обеспечения состоится 1 апреля.
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Предусматривающие новые законопроекты
Законопроект №8431 предлагает повышение размера минимальной заработной платы. Оно состоится в несколько этапов:
- с 1 апреля - до 7370 гривен;
- с 1 июля - до 8107 гривен;
- с 1 октября - до 8918 гривен.
Законопроект №8432 предлагает увеличить показатели прожиточного минимума. Общий показатель изменится следующим образом:
- с 1 апреля - до 2848 гривен;
- с 1 июля - до 3133 гривен;
- с 1 октября - до 3446 гривен.
Для детей до 6 лет прожиточный минимум может измениться следующим образом:
- с 1 апреля - до 2499 гривен;
- с 1 июля - до 2749 гривен;
- с 1 октября - до 3024 гривен.
Для детей 6-18 лет:
- с 1 апреля - до 3116 гривен;
- с 1 июля - до 3428 гривен;
- с 1 октября - до 3771 гривны.
Показатель прожиточного минимума для трудоспособных лиц изменится следующим образом:
- с 1 апреля - до 2952 гривен;
- с 1 июля - до 3248 гривен;
- с 1 октября - до 3572 гривны.
Для лиц, потерявших трудоспособность:
- с 1 апреля - до 2302 гривен;
- с 1 июля - до 2533 гривен;
- с 1 октября – до 2786 гривны.
В случае, если эти законы будут приняты в Верховной Раде, они вступят в действие с 1 апреля 2023 года.
Насколько увеличатся пенсии после индексации
- В среднем пенсионные выплаты после мартовской индексации повысятся на 400–700 гривен.
- Средняя пенсия составляет около 3500 гривен, а после проведения индексации будет составлять 4200-4500 гривен. Минимальная пенсия зафиксирована на уровне 2100-2600, то есть после увеличения она составит 2500 – 3300 гривен.