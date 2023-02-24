Предложения по увеличению размера прожиточного минимума и минимальной зарплаты содержатся в законопроектах №8431 и №8432. В случае принятия законов первое повышение уровней социального обеспечения состоится 1 апреля.

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Предусматривающие новые законопроекты

Законопроект №8431 предлагает повышение размера минимальной заработной платы. Оно состоится в несколько этапов:

с 1 апреля - до 7370 гривен;

с 1 июля - до 8107 гривен;

с 1 октября - до 8918 гривен.

Напомним, сейчас размер минимальной заработной платы составляет 6700 гривен.

Законопроект №8432 предлагает увеличить показатели прожиточного минимума. Общий показатель изменится следующим образом:

с 1 апреля - до 2848 гривен;

с 1 июля - до 3133 гривен;

с 1 октября - до 3446 гривен.

Для детей до 6 лет прожиточный минимум может измениться следующим образом:

с 1 апреля - до 2499 гривен;

с 1 июля - до 2749 гривен;

с 1 октября - до 3024 гривен.

Для детей 6-18 лет:

с 1 апреля - до 3116 гривен;

с 1 июля - до 3428 гривен;

с 1 октября - до 3771 гривны.

Показатель прожиточного минимума для трудоспособных лиц изменится следующим образом:

с 1 апреля - до 2952 гривен;

с 1 июля - до 3248 гривен;

с 1 октября - до 3572 гривны.

Для лиц, потерявших трудоспособность:

с 1 апреля - до 2302 гривен;

с 1 июля - до 2533 гривен;

с 1 октября – до 2786 гривны.

В случае, если эти законы будут приняты в Верховной Раде, они вступят в действие с 1 апреля 2023 года.

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