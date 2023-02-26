Кому ждать индексацию в марте

Как рассказывает 24 Каналу Андрей Павловский, эксперт по социальной политике, лишь несколько дней назад первый заместитель Комитета по социальной политике и защите прав ветеранов Михаил Цимбалюк говорил, что пока под вопросом повышения пенсий военным, ученым и госслужащим. Ведь планируют, прежде всего, проиндексировать наиболее малообеспеченные категории.

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Напоминаем, что премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что индексация пенсий произойдет даже несмотря на то, что законом Украины о государственном бюджете на 2023 год такая индексация не является обязательной.

Еще раньше отмечалось, что получат индексацию украинцы, получившие пенсию по возрасту, инвалидности, потере кормильца, за выслугу лет, страховые выплаты чернобыльцам с инвалидностью и ликвидаторам аварии на ЧАЭС.

Андрей Павловский Эксперт по социальной политике Вспомните, что недавно индексация должна была состояться на уровне 5%, однако на сегодняшний день этот уровень подняли уже до 20%.

Да и с размером индексации тоже не все так просто. По словам эксперта, если руководствоваться законом "Об общеобязательном пенсионном страховании", повышение должно быть не на 20%, а на 24%. Ведь именно такое число выходит в конечном итоге, учитывая инфляцию в стране.

Что говорят в Минсоцполитики

По словам Оксаны Жолнович, министерша социальной политики Украины, в эфире телемарафона, индексация должна затронуть абсолютно все категории пенсионеров, в том числе военных.

Уже начали распространяться слухи, все ли могут рассчитывать на повышение. По формуле, определенной действующим законодательством, индексация предусмотрена только для тех категорий, кто получает пенсию выше минимальной. Обычно у людей, имеющих небольшой стаж или небольшой заработок, уже есть определенные гарантии, так сказать, "дотягивания" выплат, которые под индексацию не подпадали. Но в этом году мы понимаем, что инфляция значительно съела доходы наших граждан. Поэтому мы работаем над тем, чтобы обеспечить всем категориям повышение на 20% пенсий, даже тем, у кого она самая маленькая. Военным пенсионерам также,

– сказала она.

Кроме того, первый заместитель министра соцполитики Дарья Марчак отметила, что не получат индексацию только украинцы, чьи пенсии превышают максимально установленные законом выплаты.

Интересно, что наиболее привилегированной группой пенсионеров в Украине бывшие судьи. В этом году их пенсия будет составлять не менее 95 тысяч гривен, говорит Павловский.