Речь идет о тех украинцах, чьи пенсии превышают максимально установленные законом выплаты. Об этом во время телемарафона рассказала первый заместитель министра соцполитики Дарья Марчак, передает 24 Канал.

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Дарья Марчак Первый заместитель министра соцполитики Мы покрываем индексацию почти всех категорий лиц. Не будет производиться индексация для тех, у кого пенсии уже превышают максимальный размер, установленный законодательством.

Также Марчак добавила, что для индексации готово все, кроме постановления правительства. Вместе с тем индексация пенсий в первую очередь направлена на людей с низкими пенсионными выплатами.

Кто имеет право на пенсию по возрасту

В 2023 году выйти на пенсию имеют право только те украинцы, которые накопили не менее 30 лет страхового стажа до 60 лет.

Также, некоторые граждане имеют право выйти на пенсию досрочно. Речь идет о военнослужащих, людях с инвалидностью или тех гражданах, которые имеют вредную для здоровья работу. Также на досрочный уход на пенсию имеют право многодетные родители. Детальнее об этом, раньше рассказывали здесь.