В 2022 году к этому перечню также прибавились многодетные родители. Согласно закону, женщины с пятью и более детьми могут выйти на пенсию в 50 лет. Однако их страховой стаж должен составлять не менее 15 лет.

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Воспользоваться этим правом могут также родители, воспитывающие детей самостоятельно, при условии, что их мать не воспользовалась этим правом. При этом многодетный отец для выхода на пенсию должен достичь 55 лет и иметь не менее 20 лет стажа.

Кроме многодетных родителей, право на досрочный уход на пенсию также имеют матери и родители лиц с инвалидностью с детства. В таком случае требования к возрасту и стажу аналогичны предъявляемым к многодетным родителям.

Какие еще украинцы имеют право на досрочную пенсию

Инвалиды по зрению I группы – слепые и инвалиды с детства I группы

военнослужащие

работники, трудовой договор с которыми был расторгнут по инициативе собственника за 1,5 года до установленного законодательством пенсионного возраста;

лица предпенсионного возраста трудовой договор с которыми был расторгнут в связи с выявленным несоответствием работника занимаемой должности по состоянию здоровья за полтора года до установленного законодательством пенсионного возраста;

работники и служащие, проработавшие не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера: мужчины – по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 25 лет; женщины – по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет.

работники, занятые полный рабочий день на подземных работах, работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда; мужчины – по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах; женщины – по достижении 45 лет и при стаже работы не менее 15 лет, из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах.

С полным перечнем можно ознакомиться по ссылкой.

Как оформить досрочную пенсию

Заявление в Пенсионный фонд можно подавать раньше чем за месяц до достижения установленного возраста (50 лет для женщин и 60 для мужчин), но при этом не позднее чем через три месяца после дня рождения. Если подать заявление за месяц, то выплаты начнутся со дня достижения установленного возраста. Понадобятся следующие документы: