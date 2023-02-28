В частности, это касается госслужащих, научных работников, а также всех работающих пенсионеров. Последним по закону перечислят пенсии 1 апреля.

Интересно Мартовая индексация: кому же все-таки повысят пенсию

Это обновление произойдет с учетом приобретенного страхового стажа. Всего в Украине сейчас работает 0,6 миллиона пенсионеров, как сообщили в Минсоцполитики.

С 1 мая повысят пенсии госслужащим и ученым, несмотря на то, что по закону их пенсии должны быть проиндексированы после окончания военного положения.

Насколько увеличатся пенсии