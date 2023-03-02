Курс валют в марте: чего ждать
Как рассказала банкир Анна Золотько, в первую неделю весны курс доллара участники наличного валютного рынка попытаются расшатать, воспользовавшись переходной датой. Ведь с начала года средний курс доллара в банках уменьшился почти на гривну – с 40,8 до 39,85 гривны.
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Однако, по мнению собеседницы, изменить тенденции на наличном рынке не получится.
- Все потому, что длительное снижение курса снижает и спрос на валюту со стороны населения;
- Потребительский спрос в Украине понемногу оживает, и это отворачивает часть гривневой ликвидности от валютного рынка.
Поэтому, на мой взгляд, на следующей неделе на наличном валютном рынке курс доллара будет удерживаться в диапазоне 39,2 – 40 гривен за доллар.
По мнению Юрия Крохмаля, руководителя службы продаж казначейских продуктов АО "Банк Авангард", укрепление гривны продолжится и в дальнейшем, пока идет посевная и происходит закупка всего для этого необходимого.
Будет ли подорожать горючее в Украине
Еще в январе цена на горючее начала стремительно падать. Этому поспособствовали большие объемы запасов бензина, дизтоплива и сжиженного газа, которые трейдеры активно "собирали" перед введением санкций Запада в отношении российских нефтепродуктов.
Кроме того, санкции не только не повлекли за собой ажиотажа и беспокойства на рынке горючего, но и после их введения цены на нефть начали падать, а не расти.
Геннадий Рябцев, член Экспертного совета Министерства энергетики, говорит, что не стоит ожидать, что на рынке горючего что-либо будет меняться. Следовательно, в марте не планируется существенное удорожание горючего.
Ресурса пока достаточно для удовлетворения всех потребностей потребителей. Поставки, которые прерывались в результате ракетных обстрелов и перерывов в энергоснабжении, которые приводили к очереди на пунктах пропуска, возобновились. Поэтому до тех пор, пока не будет фиксироваться резкий рост спроса, цены будут сохраняться.
По данным "Минфина", по состоянию на 1 марта цена на бензин А-95 в среднем 47,58 гривны, бензин А-92 – 46,60 гривны, а на дизтопливо – 49,77 гривны.
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Изменения на рынке недвижимости в марте
Еще в феврале Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины, рассказал, что изменений в ценовой политике на рынке стоит ждать в марте и апреле.
Возможные изменения начнутся в конце марта – начале апреля. В некоторых сегментах жилой недвижимости на вторичном рынке цены могут вырасти. Первичный рынок будет восстанавливаться более постепенно, учитывая, что рисков на этом рынке больше и покупатель будет находиться в большем ожидании,
– добавил эксперт.
Но Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development, успокаивает, ведь кардинальных каких-либо изменений не следует ожидать.
Цена на вторичное жилье не будет увеличиваться, по крайней мере, существенно. Единственное, что может быть – это поднятие цены на локальных проектах, где на последних стадиях строительство, или тех, которые пользуются большим спросом.
Чего ждать в марте от цен на продукты
По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в марте 2023 годв ценовая ситуация на крупы будет стабильной, но дальнейшего удешевления не будет.
С начала года больше всего подешевели в цене крупы: гречка – с 74,69 гривны за килограмм до 68,87 гривны, а пшеничные крупы – с 18,77 гривны до 17,96 гривны.
Однако уже в марте для украинцев может подорожать хлеб – на 1 – 3%. Все из-за последствий энергетического кризиса. Достаточно высокими остаются цены на мандарины, апельсины, лимоны и бананы.
Кроме того, до конца марта ожидается еще и рост цен на плодовые из-за сезонного фактора. А во время Великого поста – повышение спроса на плодоовощные.