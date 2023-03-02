Курс валют в марте: чего ждать

Как рассказала банкир Анна Золотько, в первую неделю весны курс доллара участники наличного валютного рынка попытаются расшатать, воспользовавшись переходной датой. Ведь с начала года средний курс доллара в банках уменьшился почти на гривну – с 40,8 до 39,85 гривны.

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Однако, по мнению собеседницы, изменить тенденции на наличном рынке не получится.

Все потому, что длительное снижение курса снижает и спрос на валюту со стороны населения;

Потребительский спрос в Украине понемногу оживает, и это отворачивает часть гривневой ликвидности от валютного рынка.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Поэтому, на мой взгляд, на следующей неделе на наличном валютном рынке курс доллара будет удерживаться в диапазоне 39,2 – 40 гривен за доллар.

По мнению Юрия Крохмаля, руководителя службы продаж казначейских продуктов АО "Банк Авангард", укрепление гривны продолжится и в дальнейшем, пока идет посевная и происходит закупка всего для этого необходимого.

Будет ли подорожать горючее в Украине

Еще в январе цена на горючее начала стремительно падать. Этому поспособствовали большие объемы запасов бензина, дизтоплива и сжиженного газа, которые трейдеры активно "собирали" перед введением санкций Запада в отношении российских нефтепродуктов.

Кроме того, санкции не только не повлекли за собой ажиотажа и беспокойства на рынке горючего, но и после их введения цены на нефть начали падать, а не расти.

Геннадий Рябцев, член Экспертного совета Министерства энергетики, говорит, что не стоит ожидать, что на рынке горючего что-либо будет меняться. Следовательно, в марте не планируется существенное удорожание горючего.

Геннадий Рябцев Член Экспертного совета Министерства энергетики Ресурса пока достаточно для удовлетворения всех потребностей потребителей. Поставки, которые прерывались в результате ракетных обстрелов и перерывов в энергоснабжении, которые приводили к очереди на пунктах пропуска, возобновились. Поэтому до тех пор, пока не будет фиксироваться резкий рост спроса, цены будут сохраняться.

По данным "Минфина", по состоянию на 1 марта цена на бензин А-95 в среднем 47,58 гривны, бензин А-92 – 46,60 гривны, а на дизтопливо – 49,77 гривны.

К примеру, всего два месяца назад бензин А-95 стоил 51 гривну, бензин А-92 – 51,04 гривны, а дизтопливо — вообще более 55 гривен.

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Изменения на рынке недвижимости в марте

Еще в феврале Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины, рассказал, что изменений в ценовой политике на рынке стоит ждать в марте и апреле.

Возможные изменения начнутся в конце марта – начале апреля. В некоторых сегментах жилой недвижимости на вторичном рынке цены могут вырасти. Первичный рынок будет восстанавливаться более постепенно, учитывая, что рисков на этом рынке больше и покупатель будет находиться в большем ожидании,

– добавил эксперт.

Но Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development, успокаивает, ведь кардинальных каких-либо изменений не следует ожидать.

Владимир Семенцов Соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Цена на вторичное жилье не будет увеличиваться, по крайней мере, существенно. Единственное, что может быть – это поднятие цены на локальных проектах, где на последних стадиях строительство, или тех, которые пользуются большим спросом.

Чего ждать в марте от цен на продукты

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в марте 2023 годв ценовая ситуация на крупы будет стабильной, но дальнейшего удешевления не будет.



Инна Сало Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" С начала года больше всего подешевели в цене крупы: гречка – с 74,69 гривны за килограмм до 68,87 гривны, а пшеничные крупы – с 18,77 гривны до 17,96 гривны.

Однако уже в марте для украинцев может подорожать хлеб – на 1 – 3%. Все из-за последствий энергетического кризиса. Достаточно высокими остаются цены на мандарины, апельсины, лимоны и бананы.

Кроме того, до конца марта ожидается еще и рост цен на плодовые из-за сезонного фактора. А во время Великого поста – повышение спроса на плодоовощные.