Индексация пенсий

В марте украинцев ждет индексация пенсий, которая коснется всех категорий, определенных законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Что касается размера выплат, то они возрастут менее чем на 20%.

Подробнее На сколько поднимут пенсии и кому именно: все, что нужно знать об индексации с 1 марта

На индексацию пенсий следует рассчитывать тем, кто получает их:

по возрасту;

инвалидности;

потере кормильца;

за выслугу лет;

страховые выплаты чернобыльцам с инвалидностью и ликвидаторам аварии на ЧАЭС.

Какие сейчас пенсии в Украине

В настоящее время минимальная пенсия составляет 2 093 гривен, а максимальная пенсия – 20 930 гривен. На пенсионные выплаты имеют право украинцы, достигшие 60 лет и успевшие накопить не менее 30 лет трудового стажа.

Также пенсионерам сохранят и доплаты по возрасту, которые будут составлять от 400 до 800 гривен для украинцев от 70 до 80 лет и старше.

Обратите внимание! В 2023 году государство планирует потратить на пенсионное обеспечение более 700 миллиардов гривен. Выплаты военным по-новому С марта военные начнут получать выплаты по-новому. Их изменили в феврале. Речь идет о дополнительном денежном вознаграждении в 100 и 30 тысяч гривен. 100 тысяч гривен На вознаграждение в 100 тысяч гривен могут и дальше рассчитывать: военные, вовлеченные в выполнение задач непосредственно на линии столкновения. Это будет касаться военнослужащих ВСУ, Службы безопасности, Службы внешней разведки, ГУР Минобороны Украины, Нацгвардии, Государственной пограничной службы. Также 100 тысяч будут платить за конкретный период выполнения боевых задач: военнослужащим ракетных войск и артиллерии, летчикам (за то время, в течение которого они выполняли полеты в районах боевых действий), морякам, военным медикам, зенитно-ракетным войскам и противовоздушным войскам, выполняющим задачи в районе боевых действий. Выплата будет начисляться пропорционально времени выполнения задач. 50 тысяч гривен На доплату в 50 тысяч гривен могут рассчитывать военные, выполняющие боевое задание в составе военного органа управления. Какие военнослужащие будут иметь право получать такую доплату, будет утверждать главнокомандующий ВСУ и Генеральный штаб ВСУ. 30 тысяч гривен Дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен будут получать военные, выполняющие боевые задания в районе боевых действий. Важно! В марте военные, которые проходят службу в воинских частях и подразделениях вне районов ведения боевых действий (в учебных центрах, тыловых базах и т.п.), срочники, курсанты, офицеры управлений и штабов перестанут получать дополнительную доплату в размере 30 тысяч гривен.

Зерновое соглашение

В июле 2022 года было заключено "зерновое соглашение" вместе с Турцией и ООН. Оно позволило разблокировать три украинских порта и возобновить экспорт зерна в страны, страдающие от голода. Однако 20 марта истекает его срок. Скорее всего, соглашение будет продлено.

Напомним, что соглашение уже продлевали несколько раз, поэтому, очевидно, сделают это снова. В ноябре министр обороны Турции Хулуси Акар, когда истекал срок предыдущий срок, предлагал продлить его до ноября 2023 года.

Напомним! С 1 марта вступает в силу новый закон о национальной программе информатизации. Цель изменений будет заключаться в том, чтобы ускорить коммуникации между государственными и органами местного самоуправления. Чиновники отмечают, что благодаря изменениям граждане смогут быстрее получать госуслуги.

Что изменится для беженцев

Польша

Те украинские беженцы, которые проживают в местах коллективного и находятся в Польше более 120 дней, должны будут компенсировать частично стоимость проживания. Речь идет о половине стоимости, но не более 40 злотых в сутки.

Обратите внимание! Исключения касаются детей, пенсионеров, беременных, многодетных родителей и опекунов, лиц с инвалидностью, лиц с детьми в возрасте до года.

Словакия

В Словакии украинским переселенцам предоставляли удостоверение временного убежища, которое действовало до 4 марта этого года. Однако его продлили еще на год – до 4 марта 2024 года.

Швеция

Украинские беженцы в Швеции должны до 4 марта этого года в электронном виде подать заявление о продлении вида на жительство, если оно выдано в соответствии с директивой о временной защите.

Обратите внимание! Если вы подадите заявку вовремя, то сохраните за собой право на жилье и финансовую помощь.

Праздничные дни и переход на летнее время

В период военного положения в Украине отменены дополнительные выходные. Поэтому, несмотря на то, что 8 марта официально признан праздничным днем, дополнительного выходного украинцы не получат.

26 марта украинцев также ждет переход на летнее время. Поэтому в последнее воскресенье марта в три утра все переведут часы с зимнего на летнее время, то есть на один час вперед.

Изменения от НБУ

Изменения для финансовых учреждений с 1 марта

В марте вступает в силу пять из девяти требований НБУ о предоставлении финучреждениям дополнительных файлов статистической отчетности. С 1 марта финучреждения должны будут дополнительно уведомлять:

о содействии с органом госфинмониторинга (для платежных учреждений, учреждений электронных средств, операторов почтовой связи);

количестве пользователей с открытым платежным счетом (для платежных учреждений, учреждений электронных денег, операторов почтовой связи);

о нормативе краткосрочной ликвидности (для небанковских финучреждений);

о расчете кредитного риска (для небанковских учреждений).

Требования по формирование банками обязательных резервов

11 марта начинают действовать новые требования НБУ по формированию банками обязательных резервов. Речь идет о:

резервировании по средствам по требованию,

денежных средствах на текущих счетах физлиц.

Финучреждения до 11 марта 2023 года должны держать в резервах 10% от таких сумм, а после 11 марта вдвое больше – 20% от суммы.

Что касается остальных средств, требования пока не изменились:

10% – по средствам по требованию и на текущих счетах юрлиц, на депозитах и текущих счетах других банков-нерезидентов;

0% – по срочным средствам и депозитам юрлиц и физлиц.

Достойно внимания! Вышеупомянутые изменения могут довольно положительно сказаться на курсе доллар – гривна. Дело в том, что для выполнения условий НБУ некоторые банки начнут обменивать валюту на гривну, что будет способствовать укреплению нацвалюты. Также изменения, вероятно, положительно скажутся и на ставке депозита.