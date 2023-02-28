Индексация пенсий
В марте украинцев ждет индексация пенсий, которая коснется всех категорий, определенных законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Что касается размера выплат, то они возрастут менее чем на 20%.
Подробнее На сколько поднимут пенсии и кому именно: все, что нужно знать об индексации с 1 марта
На индексацию пенсий следует рассчитывать тем, кто получает их:
- по возрасту;
- инвалидности;
- потере кормильца;
- за выслугу лет;
- страховые выплаты чернобыльцам с инвалидностью и ликвидаторам аварии на ЧАЭС.
Какие сейчас пенсии в Украине
В настоящее время минимальная пенсия составляет 2 093 гривен, а максимальная пенсия – 20 930 гривен. На пенсионные выплаты имеют право украинцы, достигшие 60 лет и успевшие накопить не менее 30 лет трудового стажа.
Также пенсионерам сохранят и доплаты по возрасту, которые будут составлять от 400 до 800 гривен для украинцев от 70 до 80 лет и старше.
Зерновое соглашение
В июле 2022 года было заключено "зерновое соглашение" вместе с Турцией и ООН. Оно позволило разблокировать три украинских порта и возобновить экспорт зерна в страны, страдающие от голода. Однако 20 марта истекает его срок. Скорее всего, соглашение будет продлено.
Напомним, что соглашение уже продлевали несколько раз, поэтому, очевидно, сделают это снова. В ноябре министр обороны Турции Хулуси Акар, когда истекал срок предыдущий срок, предлагал продлить его до ноября 2023 года.
Что изменится для беженцев
Польша
Те украинские беженцы, которые проживают в местах коллективного и находятся в Польше более 120 дней, должны будут компенсировать частично стоимость проживания. Речь идет о половине стоимости, но не более 40 злотых в сутки.
Словакия
В Словакии украинским переселенцам предоставляли удостоверение временного убежища, которое действовало до 4 марта этого года. Однако его продлили еще на год – до 4 марта 2024 года.
Швеция
Украинские беженцы в Швеции должны до 4 марта этого года в электронном виде подать заявление о продлении вида на жительство, если оно выдано в соответствии с директивой о временной защите.
Праздничные дни и переход на летнее время
В период военного положения в Украине отменены дополнительные выходные. Поэтому, несмотря на то, что 8 марта официально признан праздничным днем, дополнительного выходного украинцы не получат.
26 марта украинцев также ждет переход на летнее время. Поэтому в последнее воскресенье марта в три утра все переведут часы с зимнего на летнее время, то есть на один час вперед.
Изменения от НБУ
Изменения для финансовых учреждений с 1 марта
В марте вступает в силу пять из девяти требований НБУ о предоставлении финучреждениям дополнительных файлов статистической отчетности. С 1 марта финучреждения должны будут дополнительно уведомлять:
- о содействии с органом госфинмониторинга (для платежных учреждений, учреждений электронных средств, операторов почтовой связи);
- количестве пользователей с открытым платежным счетом (для платежных учреждений, учреждений электронных денег, операторов почтовой связи);
- о нормативе краткосрочной ликвидности (для небанковских финучреждений);
- о расчете кредитного риска (для небанковских учреждений).
Требования по формирование банками обязательных резервов
11 марта начинают действовать новые требования НБУ по формированию банками обязательных резервов. Речь идет о:
- резервировании по средствам по требованию,
- денежных средствах на текущих счетах физлиц.
Что касается остальных средств, требования пока не изменились:
- 10% – по средствам по требованию и на текущих счетах юрлиц, на депозитах и текущих счетах других банков-нерезидентов;
- 0% – по срочным средствам и депозитам юрлиц и физлиц.