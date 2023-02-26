Индексация в марте: кого будет касаться
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, под индексацию будут подпадать все категории, определенные в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
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По поручению Президента Украины мы производим индексацию пенсий, несмотря на то, что по закону Украины о государственном бюджете на 2023 год такая индексация не является обязательной,
– добавил он.
Ранее отмечалось, что проиндексируют пенсии, которые получают:
- по возрасту;
- инвалидности;
- потере кормильца;
- за выслугу лет;
- страховые выплаты чернобыльцам с инвалидностью и ликвидаторам аварии на ЧАЭС.
Получат ли повышение военнослужащие и другие категории
В марте не должны получить повышение военные пенсионеры, получающие научную пенсию и пенсионеры-госслужащие. По словам заместителя председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко, эти выплаты должны были проиндексировать уже после окончания военного положения.
Однако несколько дней назад в эфире телемарафона министр социальной политики Украины Оксана Жолнович заверила, что индексация коснется абсолютно всех категорий пенсионеров, в том числе военных.
Уже начали распространяться слухи, все ли могут рассчитывать на повышение. По формуле, определенной действующим законодательством, индексация предусмотрена только для тех категорий, кто получает пенсию выше минимальной. Обычно у людей, имеющих небольшой стаж или небольшой заработок, уже есть определенные гарантии, так сказать, "дотягивания" выплат, которые под индексацию не подпадали. Но в этом году мы понимаем, что инфляция значительно съела доходы наших граждан. Поэтому мы работаем над тем, чтобы обеспечить всем категориям повышение на 20% пенсий, даже тем, у кого она самая маленькая. Военным пенсионерам также,
– добавила она.
Как рассказал 24 Каналу Андрей Павловский, эксперт по вопросам социальной политики, в последнее время поступает противоречивая информация из правительственных источников по этой ситуации.
Лишь несколько дней назад первый заместитель Комитета по социальной политике и защите прав ветеранов Михаил Цымбалюк говорил, что пока под вопросом повышение пенсий военным, ученым и госслужащим. А в первую очередь проиндексируют наиболее малообеспеченные категории.
Вспомните, что недавно индексация должна была состояться на уровне 5%, однако на сегодняшний день этот уровень подняли уже до 20%. Однако, по словам эксперта, если руководствоваться законом "Об общеобязательном пенсионном страховании", то повышение должно быть не на 20%, а на 24%. Ведь, если рассчитывать по формуле, именно такой процент выходит в конечном итоге, учитывая инфляцию в стране.
Какими будут суммы повышения
Обратите внимание, что общая сумма пенсий у большинства пенсионеров увеличится менее чем на 20%. А расчет в целом будет такой:
По рассказам Павловского, наиболее "привилегированной" группой пенсионеров в Украине остаются бывшие судьи. Только в прошлом году их пенсии выросли на 7000 гривен.
А в этом году их пенсия будет составлять не менее 95 тысяч гривен. Сравнивая среднестатическую пенсию обычного украинца и пенсию бывшего судьи, разница просто существенная,
– добавляет он.
Размер пенсии в Украине
По состоянию на 2023 год минимальная пенсия составляет 2093 гривны, а максимальная пенсия – 20930 гривен.
Пенсии по инвалидности:
Пенсии по инвалидности рассчитываются в соответствии с возрастом, группой и страховым стажем человека. У каждого она индивидуальна.
Следовательно, согласно постановлению Кабинета Министров от 16 февраля 2022 года, общий размер пенсии по инвалидности со всеми надбавками не может быть ниже:
- 2 300 гривен – у лиц с инвалидностью I группы;
- 2 100 гривен – у лиц с инвалидностью II – III группы, которые не работают.
За выслугу лет:
- Минимальная пенсионная выплата для лиц с полным стажем (у женщин – от 30 лет, у мужчин – от 35) – 2500 гривен;
- Минимальная пенсионная выплата для лиц старше 70 лет с полным стажем – 3 000 гривен.
Потеря кормильца:
- Общий размер пенсии военнослужащих не может быть менее 210% прожиточного минимума, то есть 4 395,30 гривны.
- Минимальная пенсия семьям военнослужащих в случае потери кормильца – 4186 гривен;
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Какие есть надбавки к пенсии
Доплата по возрасту:
- Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста и более – ежемесячная компенсационная выплата в размере до 579 гривен;
- Пенсионеры, которым исполнилось от 75 до 80 лет, – прибавка до 456 гривен в месяц.
- Пенсионеры 70-летнего возраста – 300 гривен доплаты.
За сверхнормативный стаж:
Если у вас есть сверхнормативный стаж, то вы дополнительно можете получать на 1% больше пенсии за каждый полный год работы.
Прибавка за содержание детей:
- Если пенсионер не работает и содержит ребенка до 18 лет, то размер доплаты составляет 150 гривен вплоть до достижения ребенком совершеннолетия.
Прибавка за донорство:
Для того, чтобы получить почетный статус донора крови в Украине, нужно сдать бесплатно 60 разовых максимальных допустимых доз плазмы или 40 разовых максимальных допустимых доз крови.
Следовательно, те пенсионеры, которые имеют такой статус, ежемесячно дополнительно будут получать 10% от прожиточного минимума – это более 200 гривен.
Выход на пенсию и покупка стажа
Чтобы получить пенсию в Украине, нужно накопить достаточный размер страхового стажа. С 2023 года минимальный размер составляет 30 лет для тех, кому исполнилось 60 лет.
- Те же, у кого не будет в 60 лет достаточно страхового стажа, смогут уйти на пенсию в 63 года. Но только при наличии стажа не менее 20 лет.
- Страховой стаж от 15 до 20 лет – выход на пенсию в 65 лет.
- Менее 15 лет стажа – по достижению 65 лет вместо пенсии можно получить социальную помощь от государства.
Для военнослужащих выход на пенсию проходит в возрасте:
- Мужчины, а именно кадровые военные, имеющие статус участника боевых действий, могут уходить на пенсию в 55 лет;
- Женщины – в 50 лет;
- В то же время для досрочного ухода на пенсию мужчинам нужно иметь не менее 25 лет страхового стажа, а женщинам – 20 лет.
- Страховой стаж напрямую зависит от минимального размера единого социального взноса, привязанного к минимальной зарплате. С октября 2022 года минималка составляет 6 700 гривен, соответственно ЕСВ – 1 474 гривен.
- Для расчета стоимости страхового стажа размер ЕСВ умножают на коэффициент стоимости компенсации и на количество недостающих месяцев. За один год коэффициент – 2, за два года – 1,8, а за три – 1,6 и т.д.
Выходит, что минимальный размер взноса за 1 месяц составляет 2860 гривен с 1 января и 2948 гривен с 1 октября. То есть за год сумма составит 34320 гривен или 35376 гривен соответственно.