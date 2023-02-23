Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает 24 Канал.

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Доплата к пенсиям

Средняя доплата к пенсионным выплатам составит от 400 до 800 гривен, а программа для украинцев от 70 до 80 лет и старше будет длиться весь 2023 год.

Пенсионеры от 80 лет продолжат получать ежемесячную доплату в 500 гривен.

Те, кому исполнилось от 75 до 80 лет – 400 гривен.

От 70 до 75 лет – 300 гривен.

В этом году государство планирует потратить на пенсионное обеспечение более 700 миллиардов гривен. Несмотря на войну, мы находим возможность повышать выплаты, помогать и поддерживать,

– добавил Шмыгаль.

Обратите внимание! Весной пенсии проиндексируют на 20% для 10 тысяч украинцев. Правительство неоднократно сообщало, что индексация коснется всех пенсионеров, поэтому на повышение могут рассчитывать и военные.