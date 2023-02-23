Про що повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає 24 Канал.

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Доплата до пенсій

Середня доплата до пенсійних виплат становитиме від 400 до 800 гривень, а програма для українців від 70 до 80 років й старше триватиме весь 2023 рік.

Пенсіонери віком від 80 років продовжать отримувати щомісячну доплату в 500 гривень.

Ті кому виповнилось від 75 до 80 років – 400 гривень.

Від 70 до 75 років – 300 гривень.

Цього року держава планує витратити на пенсійне забезпечення понад 700 мільярдів гривень. Попри війну, ми знаходимо можливість підвищувати виплати, допомагати та підтримувати,

– додав Шмигаль.

Зверніть увагу! Також навесні пенсії проіндексують на 20% для 10 тисяч українців. Уряд неодноразово повідомляв, що індексація торкнеться усіх пенсіонерів, тож на підвищення можуть розраховувати й військові.