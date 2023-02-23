Напоминаем, что почти 40% украинцев получают пенсии ниже 3 000 гривен. Однако есть те, для кого эта сумма будет больше. Это категория участников боевых действий.
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Какую пенсию будут получать участники боевых действий
В первую очередь, эта категория пенсионеров дополнительно к пенсии будет получать доплаты в размере 25% прожиточного минимума. То есть сегодня это составляет 523 гривны. Кроме того, существует и целевая денежная помощь в 40 гривен. С 2004 года она предусмотрена законом "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны".
Следовательно, общий размер пенсии этих граждан не может быть менее 210% прожиточного минимума, то есть 4395,30 гривны.
Возраст выхода на пенсию
- Мужчины, а именно кадровые военные, имеющие статус участника боевых действий, могут уходить на пенсию в 55 лет;
- Женщины в таком же статусе – в 50 лет;
- В то же время для досрочного ухода на пенсию мужчинам нужно иметь не менее 25 лет страхового стажа, а женщинам – 20 лет.
Актуально Коснется ли индексация пенсий военных пенсионеров
К слову, снижение пенсионного возраста могут получить и семьи военных, погибших во время боевых действий. Сюда относятся мужчины, если они не вступили в повторный брак, и родители, которым предоставлен статус семьи погибшего защитника/защитницы Украины.