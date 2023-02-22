Об этом сообщила министерша Минсоцполитики Оксана Жолнович. По ее словам, пенсия будет проиндексирована для каждого украинского пенсионера вне зависимости от категории.
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То есть если сейчас средняя пенсия составляет около 3500 гривен, то с 1 марта она вырастет до 4200-4500 гривен. Минимальная пенсия после индексации составит 2500 – 3300 гривен.
Уже начали распространяться слухи, все ли могут рассчитывать на повышение. По формуле, определенной действующим законодательством, индексация предусмотрена только для тех категорий, кто получает пенсию выше минимальной. Обычно у людей, имеющих небольшой стаж или небольшой заработок, уже есть определенные гарантии, так сказать, "дотягивания" выплат, которые под индексацию не подпадали. Но в этом году мы понимаем, что инфляция значительно съела доходы наших граждан. Поэтому мы работаем над тем, чтобы обеспечить всем категориям повышение на 20% пенсий, даже тем, у кого она самая маленькая. Военным пенсионерам также,
– сообщила Жолнович.
Могут лишить пенсии из-за выезда за границу
- 7 февраля были внесены изменения в закон, согласно которому Пенсионному фонду будут предоставлять информацию о выезде граждан за границу или об их пребывании в оккупации.
- По словам Даниила Гетманцева, на размер пенсии выезд за границу или пребывание на оккупированных территориях все же могу повлиять.
- При этом корректироваться пенсии по словам нардепа будут учитывая справедливость. В зависимости от обстоятельств, в которых находится человек, пенсию могут как уменьшить, так и увеличить.