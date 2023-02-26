Індексація у березні: кого стосуватиметься

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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За дорученням Президента України ми робимо індексацію пенсій попри те, що законом України про державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов'язковою,

– додав він.

Раніше зазначалося, що проіндексують пенсії, які отримують:

за віком;

інвалідністю;

втратою годувальника;

за вислугу років;

страхові виплати чорнобильцям з інвалідністю та ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

Запам'ятайте, що індексація у березні торкнеться лише основи пенсії, тобто без врахування будь-яких інших доплат. Крім того, чим більша у вас пенсія, тим більший буде перерахунок. І навпаки, чим менша пенсія – тим менший перерахунок.

Чи отримають підвищення військовослужбовці та інші категорії

Загалом, у березні не мали отримати підвищення військові пенсіонери, ті, хто отримує наукову пенсію й пенсіонери-держслужбовці. За словами заступниці Голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко ці виплати мали проіндексувати вже після закінчення воєнного стану.

Однак декілька днів тому в ефірі телемарафону міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович запевнила, що індексація торкнеться абсолютно всіх категорій пенсіонерів, у тому числі військових.

Вже почали ширитися чутки, чи всі можуть розраховувати на підвищення. Бо за формулою, визначеною чинним законодавством, індексація передбачена лише для тих категорій, хто отримує пенсію вище мінімальної. Зазвичай у людей, які мають невеликий стаж або невеликий заробіток, уже є певні гарантії, так би мовити, "дотягування" виплат, які під індексацію не підпадали. Але цього року ми розуміємо, що інфляція суттєво з'їла доходи наших громадян. Тож ми працюємо над тим, щоб забезпечити усім категоріям підвищення на 20% пенсій, навіть тим, у кого вона найменша. Військовим пенсіонерам також,

– додала вона.

Як розповів 24 Каналу Андрій Павловський, експерт з питань соціальної політики, останнім часом надходить суперечлива інформація з урядових джерел щодо цієї ситуації.

Андрій Павловський Експерт з питань соціальної політики Лише декілька днів тому перший заступник Комітету з соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк говорив, що поки що під питанням підвищення пенсій військовим, науковцям та держслужбовцям. А у першу чергу проіндексують найбільш малозабезпечені категорії.

Згадайте, що донедавна індексація мала відбутися лише на рівні 5%, однак на сьогодні цей рівень підняли вже до 20%. Однак, за словами експерта, якщо керуватися законом "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування", то підвищення повинно бути не на 20%, а на 24%. Адже, якщо розраховувати за формулою, саме такий відсоток виходить у кінцевому результаті, зважаючи на інфляцію в країні.

Якими будуть суми підвищення

Зверніть увагу, що загальна сума пенсій у більшості пенсіонерів збільшиться менше ніж на 20%. А розрахунок в загальному буде такий:

З розповідей Павловського, найбільш "привілейованою" групою пенсіонерів в Україні залишаються колишні судді. Лише минулого року їхні пенсії зросли на 7 000 гривень.

А цьогоріч їхня пенсія складатиме не менше, ніж 95 тисяч гривень. Порівнюючи середньостатичну пенсію звичайного українця та пенсію колишнього судді, то різниця просто суттєва,

– додає він.

Розмір пенсії в Україні

Станом на 2023 рік мінімальна пенсія становить 2 093 гривень, а максимальна пенсія – 20 930 гривень.

Пенсії по інвалідності:

Пенсії по інвалідності вираховуються відповідно до віку, групи та страхового стажу людини. У кожного вона індивідуальна.

Відтак, згідно з постановою Кабінету Міністрів від 16 лютого 2022 року, загальний розмір пенсії по інвалідності з усіма надбавка не може бути нижчим:

2 300 гривень — в осіб з інвалідністю I групи;

2 100 гривень — в осіб з інвалідністю II – III групи, які не працюють.

За вислугу років:

Мінімальна пенсійна виплата для осіб з повним стажем (у жінок – від 30 років, у чоловіків – від 35) – 2 500 гривень;

Мінімальна пенсійна виплата для осіб, старших 70 років з повним стажем – 3 000 гривень.

Втрата годувальника:

Загальний розмір пенсії військовослужбовців не може бути меншим за 210% прожиткового мінімуму, тобто 4 395,30 гривні.

Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника – 4 186 гривень;

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Які є надбавки до пенсії

Доплата за віком:

Пенсіонери, які досягли 80-річного віку та більше – щомісячна компенсаційна виплата у розмірі до 579 гривень;

Пенсіонери, яким виповнилося від 75 до 80 років – надбавку до 456 гривень на місяць.

Пенсіонери 70-річного віку – 300 гривень доплати.

За понаднормовий стаж:

Якщо у вас є понаднормовий стаж, то ви додатково можете отримувати на 1% більше від пенсії за кожен повний рік роботи.

Важливо! Понаднормовим стажем для тих, хто вийшов на пенсію до 1 жовтня 2022 року, вважається понад 20 років для жінок та 25 для чоловіків. А для тих, хто вийшов на пенсію після 2011 року, наднормативним вважається стаж понад 30 років для жінок та 35 для чоловіків. Ті ж, хто має понад 35 років наднормованого стажу, можуть отримувати аж 35% доплати. Цей відсоток вираховується від прожиткового мінімуму у 2 093 гривень.

Надбавка за утримання дітей:

Якщо пенсіонер не працює й утримує дитину віком до 18 років, то розмір доплати складає 150 гривень аж до досягнення дитиною повноліття.

Надбавка за донорство:

Для того, щоб отримати почесний статус донора крові в Україні потрібно здати безкоштовно 60 разових максимальних допустимих доз плазми або 40 разових максимальних допустимих доз крові.

Відтак ті пенсіонери, що мають такий статус, щомісяця додатково отримуватимуть 10% від прожиткового мінімуму – це понад 200 гривень.

Вихід на пенсію та купівля стажу

Щоб отримати пенсію в Україні, потрібно накопичили достатній розмір страхового стажу. З 2023 року мінімальний розмір складає 30 років для тих, кому виповнилось 60 років.

Ті ж, хто не матиме у 60 років достатньо страхового стажу, зможуть піти на пенсію у 63 роки. Але тільки за умови наявності стажу не менше ніж 20 років.

Страховий стаж від 15 до 20 років – вихід на пенсію у 65 років.

Менш як 15 років стажу – по досягненню 65 років, замість пенсії можна отримати соціальну допомогу від держави.

Для військовослужбовців вихід на пенсію відбувається у віці:

Чоловіки, а саме кадрові військові, які мають статус учасника бойових дій, можуть виходити на пенсію у 55 років;

Жінки — у 50 років;

Водночас для дострокового виходу на пенсію чоловікам потрібно мати не менше 25 років страхового стажу, а жінкам – 20 років.

Якщо вам не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію, його можна докупити. Але є один нюанс: якщо дані про вас відсутні в інформаційній базі системи персоніфікованого обліку, то докупити стаж не вдасться.

Страховий стаж на пряму залежить від мінімального розміру єдиного соціального внеску, який прив'язаний до мінімальної зарплати. З жовтня 2022 року мінімалка складає 6 700 гривень, відповідно ЄСВ – 1 474 гривень.

Для розрахунку вартості страхового стажу розмір ЄСВ множать на коефіцієнт вартості компенсації та на кількість місяців, яких не вистачає. За один рік коефіцієнт – 2, за два роки – 1,8, а за три – 1,6 тощо.

Виходить, що мінімальний розмір внеску за 1 місяць становить 2 860 гривень з 1 січня та 2 948 гривень з 1 жовтня. Тобто за рік сума складе 34 320 гривень або 35 376 гривень відповідно.