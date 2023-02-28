Індексація пенсій
У березні на українців чекає індексація пенсій, яка торкнеться всіх категорій, котрі визначені законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Що стосується розміру виплат, то вони зростуть менше ніж на 20%.
Детальніше На скільки піднімуть пенсії й кому саме: все, що треба знати про індексацію з 1 березня
На індексацію пенсій варто розраховувати тим, хто отримує:
- за віком;
- інвалідністю;
- втратою годувальника;
- за вислугу років;
- страхові виплати чорнобильцям з інвалідністю та ліквідаторам аварії на ЧАЕС.
Які зараз пенсії в Україні
Наразі мінімальна пенсія становить 2 093 гривень, а максимальна пенсія – 20 930 гривень. На пенсійні виплати мають право українці, які досягли 60 років й встигли накопичити не менше, ніж 30 років трудового стажу.
Також пенсіонерам збережуть й доплати за віком, які складатимуть від 400 до 800 гривень для українців від 70 до 80 років й старше.
Зернова угода
У липні 2022 року було укладено "зернову угоду" разом з Туреччиною та ООН. Вона дозволила розблокувати три українські порти та відновили експорт зерна у країни, які потерпають від голоду. Однак 20 березня закінчується її термін. Скоріш за все угода буде продовжена.
Нагадаємо, що угоду вже продовжували декілька разів, тож вочевидь зроблять це знову. У листопаді міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, коли спливав термін попередній термін, пропонував продовжити її до листопада 2023 року.
Що зміниться для біженців
Польща
Ті українські біженці, які проживать у місцях колективного й перебувають в Польщі понад 120 днів повинні будуть компенсувати частково вартість проживання. Йдеться про половину вартості, але не більше 40 злотих на добу.
Словаччина
У Словаччині українським переселенцям надавали посвідчення тимчасового притулку, яке діяло до 4 березня цього року. Однак його продовжили до ще на рік – до 4 березня 2024 року.
Швеція
Українські біженці у Швеції повинні до 4 березня цього року в електронному вигляді подати заяву щодо продовження дозволу на проживання, якщо його видано відповідно до директиви про тимчасовий захист.
Святкові дні та перехід на літній час
На період воєнного стану в Україні скасовані додаткові вихідні. Тож попри те, що наразі 8 березні – офіційно визнано святковим днем, додаткового вихідного українці не отримають.
26 березня українців також чекає перехід на літній час. Тож в останню неділю березня о третій ранку всі переведуть годинники з зимового на літній час, тобто на одну годину вперед.
Зміни від НБУ
Зміни для фінансових установ з 1 березня
У березні набуває чинності п'ять з дев'яти вимог НБУ про подання фінустановами додаткових файлів статистичної звітності. З 1 березня фінустанови повинні будуть додатково сповіщати:
- про взаємодію із органом держфінмониторингу (для платіжних установ, установ електронних грошей, операторів поштового зв’язку);
- про кількість користувачів із відкритим платіжним рахунком (для платіжних установ, установ електронних грошей, операторів поштового зв’язку);
- про норматив короткострокової ліквідності (для небанківських фінустанов);
- про розрахунок кредитного ризику (для небанківських установ).
Вимоги щодо формування банками обов’язкових резервів
11 березня починають діяти нові вимоги НБУ щодо формування банками обов’язкових резервів. Мовиться про:
- резервування за коштами на вимогу,
- коштами на поточних рахунках фізосіб.
Що стосується решти коштів вимоги наразі не змінились:
- 10% – щодо коштів на вимогу та на поточних рахунках юросіб, на депозитах та поточних рахунках інших банків-нерезидентів;
- 0% – щодо строкових коштів і депозитів юросіб та фізосіб.