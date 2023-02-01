В комментарии Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины, рассказал, что в феврале не прогнозируется существенных изменений на рынке недвижимости. Однако на развитие событий влияет ситуация с возможным новым наступлением России.

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Напоминаем, что раньше, по прогнозам экспертов, в зимний период цены не должны расти существенно.

Когда ждать перемен на рынке недвижимости

Несмотря на то, что рынок в феврале будет достаточно активным, но изменений в ценовой политике не стоит ожидать. Что не скажешь за март и апрель.

Юрий Пита Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Возможные изменения начнутся в конце марта – начале апреля. В некоторых сегментах жилой недвижимости на вторичном рынке цены могут незначительно вырасти. Первоначальный рынок будет восстанавливаться более постепенно, учитывая, что рисков на этом рынке больше и покупатель будет находиться в большем ожидании.

Что касается спроса, то учитывая, что в январе традиционно месяц отдыха, большинство покупателей планы переносят на февраль. Но на покупку могут повлиять события на фронте. Поэтому большинство может решить подождать до марта – апреля и более уверенно принимать решение уже тогда.

На вторичном рынке количество предложений заметно снизилось. А значит, возможно, что в определенных сегментах будет наблюдаться дефицит предложения.

Что будет со строительством новостроек

Эксперт также объяснил, чего ожидать от новых проектов строительства многоэтажек. Этот рынок более чувствителен к событиям на фронте, поэтому таких проектов будет немного.

Тенденции сохранятся, проекты на финальных стадиях будут постепенно завершаться, а проекты на начальных стадиях будут ждать своих покупателей. И после этого начнется возобновление строительства,

– объясняет Юрий Пита.

Кроме того, многое будет зависеть от программ компенсации владельцам за поврежденное (разрушенное) жилье. Если программы заработают, значит, соответственно, будет финансирование.

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Приоритеты украинцев в выборе квартир

Еще в декабре в результате продолжительных массовых атак России по критической инфраструктуре Украины у арендаторов изменились приоритеты в выборе квартир.