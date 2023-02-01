У коментарі Юрій Піта, президент Асоціація фахівців з нерухомості України, розповів, що у лютому не прогнозується суттєвих змін на ринку нерухомості. Проте на розвиток подій впливатиме ситуація із можливим новим наступом Росії.

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Нагадуємо, що раніше, за прогнозами експертів, у зимовий період ціни мали не зростати суттєво.

Коли чекати змін на ринку нерухомості

Попри те, що ринок у лютому буде досить активними, але змін в ціновій політиці не варто очікувати. Що не скажеш за березень та квітень.

Юрій Піта Президент Асоціації фахівців з нерухомості України Можливі зміни будуть почнуться наприкінці березня – початку квітня. В певних сегментах житлової нерухомості на вторинному ринку ціни можуть несуттєво зрости. Первинний ринок буде відновлюватися більш поступово, враховуючи, що ризиків на цьому ринку більше і покупець буде перебувати в більшому очікуванні.

Щодо попиту, то враховуючи, що січень традиційно місяць відпочинку, більшість покупців плани переносять на лютий. Але на покупку можуть вплинути події на фронті. Тому більшість можуть вирішити зачекати до березня – квітня і більш впевнено приймати рішення вже тоді.

На вторинному ринку кількість пропозицій помітно знизилась. А отже можливо таке, що в певних сегментах спостерігатиметься дефіцит пропозиції.

Що буде із будівництвом новобудов

Експерт також пояснив, чого очікувати від нових проєктів будівництва багатоповерхівок. Цей ринок більш чутливий до подій на фронті, тому таких проєктів буде не багато.

Тенденції збережуться, проєкти на фінальних стадіях будуть поступово завершуватися, а проєкти на початкових стадіях будуть чекати своїх покупців. І після цього почнеться відновлення будівництва,

– пояснює Юрій Піта.

Крім того, багато чого буде залежати від програм компенсації власникам за пошкоджене (зруйноване) житло. Якщо програми запрацюють, отже, відповідно, буде фінансування.

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