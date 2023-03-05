Повышение в апреле и июле: кто получит

Как сообщают в Минсоцполитики, с 1 апреля будет осуществлен автоматический перерасчет пенсий для 600 тысяч все еще работающих пенсионеров с учетом увеличенного страхового стажа.

Читайте также Какой будет весна для украинцев: прогнозы по курсу доллара, ценам на недвижимость и горючее

Вот с 1 июля индексация коснется пенсий ученых, госслужащих, работников органов местного самоуправления. Их повысят также на 19,7%.

Важно, при любых расчетах повышение пенсий будет составлять не менее 100 гривен.

Кому все-таки не проиндексируют пенсии

Индексация не коснется пенсионеров, вышедших на пенсию в период с 2020 по 2022 годы. Это около 500 тысяч украинцев.

Хотя индексации для этой категории пенсионеров не будет, однако получат небольшое повышение на сумму 100 гривен.

Обратите внимание Кому из военных в марте не придут дополнительные выплаты