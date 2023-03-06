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Размер пенсий после индексации
В марте этого года 10,5 миллионов украинцев проиндексировали пенсии на 19,7%. Премьер отметил, что минимальная сумма, на которую увеличатся выплаты – 100 гривен. Также все доплаты по возрасту будут сохранены, хотя и не подлежат индексации.
Впервые размер средней пенсии пересечет отметку в пять тысяч гривен, тогда как сегодня это 4,6 тысячи гривен.
Шмыгаль отметил, что в 2023 году бюджетом не была предусмотрена индексация пенсий, однако ее проведение – важный элемент социальной ответственности правительства, поэтому выплаты все же повысили.
Так же, как и в прошлом году, когда началась полномасштабная агрессия, в этом году мы продолжаем эту стратегию. Денег хватит. Мы утвердили бюджет Пенсионного фонда Украины, в этом году он самодостаточен и, по нашим расчетам, поступлений хватит, в том числе для покрытия индексации,
– отметил Шмыгаль.
Кто в Украине имеет право на пенсию
- В 2023 году выйти на пенсию имеют право только те украинцы, которые накопили не менее 30 лет страхового стажа до 60 лет.
- Также некоторые граждане имеют право выйти на пенсию досрочно: военнослужащие, люди с инвалидностью, граждане, имеющие вредную здоровью работу, многодетные родители.