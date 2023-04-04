В лютому Пенсійний фонд України ухвалив постанову, яка затверджує порядок сплати благодійних пожертв та їх виплати пенсіонерам. Відтепер юридичні та фізичні особи можуть перераховувати пожертвування на окремий рахунок Пенсійного фонду України, відкритий в Ощадбанку.

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При цьому доплата до пенсії становитиме 70% від зробленого внеску, а 30% від суми пожертвування Пенсійний фонд розподілить між пенсіонерами із найнижчими пенсіями у солідарній системі.

Будь-яка людина, громадянин, який проживає в Україні, за кордоном, може зробити на свій розсуд благодійну пожертву до Пенсійного фонду для того, щоб, наприклад, допомогти збільшити розмір пенсій для своїх батьків, бабусь, чи для дідусів, чи просто для небайдужої людини,

– пояснювала заступниця міністра соціальної політики Дар’я Марчак.

За словами міністерки соцполітики Оксани Жолнович, така система буде ефективною, адже в Україні достатньо людей, які хочуть вкласти гроші в соціально значущі речі.

У нас достатньо людей, які готові робити певні пожертвування та вкладати свою частину доходів у соціально значущі речі. Я думаю, що якусь частину потреб наших малозабезпечених пенсіонерів, яких сьогодні близько 4,7 млн осіб, буде покрито,

– переконана міністерка Оксана Жолнович.

Як зробити благодійний внесок

Переказати гроші можна онлайн через Портал електронних послуг Пенсійного фонду. Для цього потрібно обрати опцію "Благодійні пожертвування" у правому верхньому кутку.

Для того, щоб зробити внесок на ім'я конкретної людини, в платіжній інструкції потрібно вказати інформацію про пенсіонера:

ПІБ;

дата народження;

ідентифікаційний код (або серія та номер паспорта для осіб, які за релігійними переконаннями не мають податкового номера).

Далі здійснити платіж можна онлайн через сервіс Portmone. Комісія складе 1,5% від суми, але не менше 3 гривень. Гроші буде зараховано протягом трьох днів.

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