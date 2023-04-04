В феврале Пенсионный фонд Украины принял постановление, утверждающей порядок уплаты благотворительных пожертвований и их выплаты пенсионерам. Теперь юридические и физические лица могут перечислять пожертвования на отдельный счет Пенсионного фонда Украины, открытый в Сбербанке.

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При этом доплата к пенсии составит 70% от внесенного взноса, а 30% от суммы пожертвования Пенсионный фонд распределит между пенсионерами с самыми низкими пенсиями в солидарной системе.

Любой человек, гражданин, проживающий в Украине, за границей, может сделать по своему усмотрению благотворительное пожертвование в Пенсионный фонд для того, чтобы, например, помочь увеличить размер пенсий для своих родителей, бабушек, для дедушек, или просто для неравнодушной человека,

– объясняла заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

По словам министерки соцполитики Оксаны Жолнович, такая система будет эффективной, ведь в Украине достаточно людей, желающих вложить деньги в социально значимые вещи.

У нас достаточно людей, готовых делать определенные пожертвования и вкладывать свою часть доходов в социально значимые вещи. Я думаю, что какая-то часть потребностей наших малообеспеченных пенсионеров, которых сегодня около 4,7 млн человек, будет покрыта,

– убеждена министерша Оксана Жолнович.

Как внести благотворительный взнос

Перевести деньги можно онлайн через Портал электронных услуг Пенсионного фонда. Для этого нужно выбрать опцию "Благотворительные пожертвования" в правом верхнем углу.

Для того чтобы внести вклад на имя конкретного человека, в платежной инструкции нужно указать информацию о пенсионере:

ФИО;

дата рождения;

идентификационный код (или серия и номер паспорта для лиц, по религиозным убеждениям не имеющих налогового номера).

Далее совершить платеж можно онлайн через сервис Portmone. Комиссия составит 1,5% суммы, но не менее 3 гривен. Деньги будут засчитаны в течение трех дней.

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