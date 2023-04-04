Напомним, что в апреле произошел автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. И хотя это коснется 600 тысяч человек, не все украинцы смогут получить повышение к пенсии.

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Кто не получит повышения в апреле

В целом в этом году перерасчет получат работающие пенсионеры, которые:

  • Приобрели 24 месяца страхового стажа,
  • Или с момента назначения пенсии или предварительного пересчета прошло два года.

Однако сразу прибавку к пенсии получить не удастся. То есть, размер пенсии увеличится в апреле, а фактические выплаты вы можете получить с опозданием.

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Какие суммы получат пенсионеры

  • Если пенсия составляет ежемесячно 7 тысяч гривен, то перерасчет может быть на уровне 400 гривен;
  • А если 5 тысяч гривен, то перерасчет составит 285 гривен.