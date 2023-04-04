Нагадуємо, що у квітні відбувся автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. І хоч це торкнеться 600 тисяч осіб, не усі українці зможуть отримати підвищення до пенсії.

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Важливо, зараз в Україні працюють 2,7 мільйона осіб, що попри свій вік та стаж продовжують працювати.

Хто не отримає підвищення у квітні

Загалом цьогоріч перерахунок отримають ті працюючі пенсіонери, що:

Набули 24 місяці страхового стажу,

Або ж від моменту призначення пенсії чи попереднього перерахунку пройшло два роки.

Зверніть увагу, що ця процедура відбулася автоматично. Тобто не потрібно щодо перерахунку звертатися у Пенсійний фонд. Також, чим вищою буде ваша зарплата, яку ви отримуєте на роботі, тим більшими будуть виплати після перерахунку.

Однак одразу прибавку до пенсії отримати не вдасться. Тобто розмір пенсії збільшиться у квітні, а фактичні виплати ви можете отримати із запізненням.

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Які суми отримають пенсіонери

Якщо пенсія складає щомісяця 7 тисяч гривень, то перерахунок може бути на рівні 400 гривень;

А якщо 5 тисяч гривень, то перерахунок складе 285 гривень.

За формулою можна розрахувати, яка сума виплат вам буде нарахована: помножте свій стаж на розрахунковий розмір заробітку з формули розрахунку пенсії.