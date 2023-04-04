Нагадуємо, що у квітні відбувся автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. І хоч це торкнеться 600 тисяч осіб, не усі українці зможуть отримати підвищення до пенсії.

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Хто не отримає підвищення у квітні

Загалом цьогоріч перерахунок отримають ті працюючі пенсіонери, що:

  • Набули 24 місяці страхового стажу,
  • Або ж від моменту призначення пенсії чи попереднього перерахунку пройшло два роки.

Однак одразу прибавку до пенсії отримати не вдасться. Тобто розмір пенсії збільшиться у квітні, а фактичні виплати ви можете отримати із запізненням.

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Які суми отримають пенсіонери

  • Якщо пенсія складає щомісяця 7 тисяч гривень, то перерахунок може бути на рівні 400 гривень;
  • А якщо 5 тисяч гривень, то перерахунок складе 285 гривень.