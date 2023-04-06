В настоящее время средний размер выплат равен 10 575 гривен. Об этом сообщила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко во время заседания Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Мы проиндексировали более 553 тысяч пенсий, средний размер повышения военной пенсии составил на уровне 1 200 гривен. После индексации с 1 марта средний размер пенсионной уплаты военных пенсионеров составил более 10 575 гривен,

– сообщила Ковпашко.

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Она напомнила, что с 1 января 2023 установлены ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям лиц, в частности, тем, кому присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", лицам, которые после 2014 года награждены орденом Богдана Хмельницкого трех степеней, "За мужество трех степеней или княгини Ольги трех степеней.

Кому повысят пенсию в апреле

В настоящее время в Украине работают 2,7 миллиона человек из 10,7 миллиона пенсионеров. Однако только 600 тысяч получат повышение: