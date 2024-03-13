Так, на сайте Верховной Рады сегодня, 13 марта, зарегистрировали законопроект под номером 11079. Он предлагает осужденным раньше выйти из тюрьмы при условии присоединения в ряды ВСУ.
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Служба по контракту
Сейчас текст самого документа еще не опубликован. Известно, что его инициаторами выступают группа нардепов от "Слуги народа" и представитель фракции "Голос" Ярослав Железняк.
Этот законопроект предусматривает изменения в Уголовный кодекс Украины, Уголовно-процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины. Они означают разрешение на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту во время особого периода.
Напомним, что в обновленной версии законопроекта 10449 об усилении мобилизации говорится о том, чтобы позволить людям, которые получили условный срок за правонарушения, добровольно вступать в украинскую армию. В то же время в Министерстве юстиции, в частности, его глава Денис Малюська, считают, что мобилизация бывших заключенных должна происходить принудительно. Министр заявил, что не понимает, почему эта категория людей должна быть в более привилегированном положении, чем другие.
Мобилизация заключенных: что известно
- По словам Малюська, существует по крайней мере две категории заключенных, которые могли бы существенно пополнить ряды украинской армии. Речь идет о тех, кто находится в тюрьме и тех, кто вышел на свободу. В частности, в Украине более 50 тысяч человек, которые имеют судимость и находятся на свободе. Также Малюська убеждает, что тысячи человек, которые сейчас отбывают наказание, готовы стать на защиту родины.
- Министр отметил, что осужденные проходят проверки на вероятность повторения преступления. Эти данные ведомство могло бы передать в ТЦК. То есть, по мнению Малюська, установить, представляет ли опасность в армии тот или иной заключенный несложно.
- Нардеп отметил, что вполне безопасно мобилизовать людей, которые нарушили правила ПДД, а также коррупционеров.
- В то же время министр считает, что надо предоставить возможность военным и разведке выбирать из осужденных тех, кого они пожелают. В частности, он отметил, что в начале войны спецслужбам были интересны люди, которые умеют убивать, которые осуждены за тяжкие преступления. В то же время, Малюська признает, что такая позиция слишком радикальная, и она вряд ли найдет поддержку в парламенте.
- 9 марта Малюська сообщил, что вскоре законопроект о мобилизации осужденных будет зарегистрирован в Раде.